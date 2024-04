Il petrolio influenza i mercati questa settimana; buone performance per i bond e l’oro, mentre le azioni scendono.

Oggi i mercati sono in attesa dei dati sulla disoccupazione americana per valutare se verrà confermato il rapporto di febbraio, che ha registrato un dato nettamente inferiore alle aspettative, con un tasso di disoccupazione al 3,9% e un aumento di 275.000 posti di lavoro. I mercati sono molto sensibili a questi dati, poiché potrebbero influenzare la decisione della Fed riguardo alla possibilità di tagliare i tassi di interesse a giugno. È importante sottolineare che durante la settimana Powell è intervenuto più volte per ribadire che, nonostante l’economia americana sia più forte delle previsioni fatte nel dicembre 2023, ci saranno comunque almeno tre tagli dei tassi quest’anno. Ad oggi, facendo un bilancio settimanale del mercato azionario partendo dall’indice di riferimento, lo S&P 500, possiamo notare che siamo tornati indietro di due settimane con una chiusura in calo ieri a 5.147 punti, registrando una variazione settimanale del 2,04%. È la prima volta dall’ottobre 2023 che l’indice azionario principale chiude al di sotto del 2%. La giornata peggiore è stata ieri, e sembra che le tensioni siano state innescate principalmente dal mercato delle materie prime, con il prezzo del petrolio in forte rialzo. Il petrolio è tornato ai massimi degli ultimi mesi, con una chiusura a 86,65 dollari al barile, vicino alla soglia massima di 90 dollari, trainato dai tagli dell’OPEC+, da una domanda in crescita e dai rischi geopolitici in Medio Oriente.

Anche i rischi geopolitici hanno influenzato gli investitori, con il prezzo dell’oro in rialzo rispetto alla settimana precedente, sebbene non abbia raggiunto livelli tali da indicare una corsa verso il bene rifugio per eccellenza. Rimane l’idea che la correzione del mercato azionario sia stata principalmente causata dal prezzo del petrolio.

Il mercato azionario ha avuto un inizio di settimana relativamente stabile nei primi giorni, per poi subire una forte correzione ieri a causa del rialzo del prezzo del petrolio, che si è attestato intorno ai 90 dollari al barile, a causa delle tensioni in Medio Oriente e delle preoccupazioni per un’escalation della guerra tra Israele e Iran. Lo S&P 500 ha chiuso ieri a 5.147 punti, mentre il Nasdaq ha registrato una correzione a 17.878 punti, scendendo al di sotto della soglia psicologica dei 18.000 punti con una correzione giornaliera del 1,55%. Anche l’Europa ha chiuso in negativo, seguendo il trend americano, sebbene in misura minore (-1,18%). Il nostro indice ha chiuso invariato ma ha registrato una forte correzione nel corso della giornata, mostrando un certo nervosismo degli operatori.

Se guardiamo all’inizio della settimana, sembra che le cose stessero prendendo una direzione diversa, con indicatori macroeconomici che supportavano una crescita ancora più robusta, con l’indice S&P Global che è tornato sopra i 50 punti, segnando la divisione tra espansione e contrazione. Aspettiamo quindi di vedere se gli indici rimbalzeranno oggi. Tuttavia, le recenti dinamiche di mercato non hanno cambiato il quadro tecnico di riferimento, e le prospettive rimangono positive.

Le rassicurazioni sono arrivate dal presidente della Federal Reserve, che ha confermato la previsione di almeno tre tagli dei tassi. Guardando all’andamento del rendimento del Treasury a 10 anni, sembra che abbiano confermato le parole del presidente della Fed, con un inizio di settimana positivo che ha visto livelli non raggiunti da tempo (4,37% mercoledì), ma che poi hanno invertito la rotta. Anche le dichiarazioni di Neel Kashkari di ieri sulla possibilità che non ci siano tagli quest’anno non hanno avuto effetto sui rendimenti dei Treasury a 10 anni, che hanno continuato a scendere dopo le sue parole. Anche gli ultimi dati sull’inflazione americana, superiori alle aspettative, non sembrano aver cambiato il quadro generale, suggerendo che al momento vengono considerati come un semplice aumento che non mina il trend di un’inflazione stabile al 2%. In definitiva, Powell sembra ancora incline a tagliare i tassi a partire da giugno, anche se c’è chi propende per una politica monetaria più restrittiva. Sul fronte europeo, il Bund a 10 anni si è riportato sotto i massimi di breve a 2,40%, ma è stato respinto e si è stabilizzato sotto il 2,38%, mentre il Btp ha registrato una diminuzione sotto il 3,50%, arrivando al 3,44% oggi.

L’oro ha superato i 2.277 dollari l’oncia, raggiungendo un altro record, anche se le speranze di tagli dei tassi si stanno attenuando. Tuttavia, i guadagni sono stati sostenuti dalle preoccupazioni sul fronte mediorientale, visto come bene rifugio. Il rally dell’oro non sembra causare preoccupazioni significative, considerando che la sua ascesa è mitigata dal buon andamento dei mercati e da una bassa volatilità. Il petrolio ha attirato l’attenzione durante la settimana, posizionandosi intorno ai 90 dollari al barile a causa delle tensioni in Medio Oriente, del rafforzamento del quadro macroeconomico e dell’aumento della domanda, con la Cina in prima linea, dove i dati manifatturieri mostrano segni di ripresa economica. Anche il cartello dell’OPEC+ ha contribuito a mantenere alti i prezzi.

Anche sul mercato delle valute, il dollar index si è comportato coerentemente con gli altri mercati, registrando un inizio di settimana in rialzo grazie alle previsioni di una politica monetaria meno accomodante, per poi ritracciare sotto i 104,65 punti in seguito alle parole di Powell riguardo ai tagli dei tassi confermati per il 2024. Per quanto riguarda il Bitcoin, dopo l’approvazione della SEC, sembra che le speranze sempre più scarse di tagli dei tassi abbiano frenato gli investitori, portando a una consolidamento intorno ai 67.850 punti.

Dott. Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario indipendente, www.pazzagliapartners.it