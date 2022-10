PAFF! The spirit of Eisner, inaugurazione il 7 ottobre

PORDENONE – Apre le porte al pubblico con l’inaugurazione di venerdì 7 ottobre alle ore 18 la nuova esposizione di PAFF! dedicata al maestro del fumetto William Erwin Eisner, creatore del personaggio The Spirit, che lo ha reso famoso nel mondo, e autore di indimenticabili Graphic Novel, attraverso i quali ha saputo elevare il fumetto a linguaggio d’autore.

The Spirit of Will Eisner. Nella nuova esposizione targata PAFF!, che viene inaugurata venerdì 7 ottobre, visitabile fino al 26 febbraio 2023 nei prestigiosi spazi di Villa Galvani, si possono ammirare 180 originali, tra tavole definitive e schizzi, e 126 pubblicazioni d’epoca alla scoperta dell’arte di un gigante della storia del fumetto che, partendo dalla serialità dei fumetti pubblicati sui quotidiani, ha consolidato nell’immaginario collettivo il concetto moderno del graphic novel come espressione massima dell’arte sequenziale.

L’inaugurazione. Un appuntamento esclusivo per la serata di inaugurazione aspetta i visitatori della mostra The Spirit of Will Eisner nel suggestivo allestimento targato PAFF!.

Ad accompagnare la serata l’opportunità di degustare dell’originale “Eisner Spritz” in collaborazione con Corner Cocktail and Restaurant, che ha ideato appositamente la ricetta di un aperitivo ispirato alle ambientazioni umide e piovose dei fumetti di Eisner conosciute come “einsershpritz”, e la musica dei Minimal Klezmer (Francesco Socal – clarinetto, sax, voce; Pietro Pontini – violino, viola, oggetti; Enrico Milani – violoncello, Matteo Minotto – fagotto, oggetti) con brani che rievocano le origine ebraiche di Eisner.

Orari. Dopo l’inaugurazione di venerdì 7 ottobre, la mostra è aperta nel weekend con i consueti orari del PAFF!, dalle 10 alle 20 e, dalla settimana successiva, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20.

Per maggiori informazioni

PAFF!

Palazzo Arti Fumetto Friuli

V.le Dante, 33

33170 Pordenone

0434/392941

www.paff.it