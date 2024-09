Palazzo del Fumetto – Don Rosa a Pordenone e Maniago

PORDENONE – Keno Don Hugo Rosa, alias Don Rosa, il famoso fumettista noto a livello mondiale come autore e disegnatore delle storie di Zio Paperone, Paperino e di tutta la famiglia dei simpatici paperi Disney torna nel suo paese natale, Maniago, e incontra il pubblico del Palazzo del Fumetto di Pordenone e del Teatro “Verdi” di Maniago per trascorrere due giorni alla riscoperta delle sue origini italiane.

Nato a Louisville, nel Kentucky, è nipote di Gioachino Rosa (dal quale prende anche il nome: Keno è l’americanizzazione dell’abbreviazione Chino) emigrato all’inizio del Novecento da Maniago: da bambino ne ascoltava rapito i ricordi, che hanno alimentato in lui l’amore e l’orgoglio delle sue origini italiane.

In Italia per partecipare alla Mostra internazionale dei Cartoonist di Rapallo “Rapalloonia”, Don Rosa è stato invitato a Nord-Est per visitare per la prima volta il proprio paese natale e incontrare i parenti che ancora oggi vivono a Maniago.

Per l’occasione, il famoso disegnatore incontrerà il pubblico in due appuntamenti che si terranno al Palazzo del Fumetto e al Teatro Verdi di Maniago.

Mercoledì 2 ottobre alle 17.30 al Palazzo del Fumetto Don Rosa dialogherà con il direttore artistico Luca Raffaelli in un incontro ormai sold out nel quale il famoso fumettista racconterà aneddoti, curiosità e il dietro le quinte della nascita di tanti personaggi disneyani legati alla dinastia dei Paperi e in particolare al ricchissimo Zio Paperone.

Il giorno successivo sarà interamente dedicato alla riscoperta di Maniago e dei luoghi in cui ha vissuto la sua famiglia. In particolare, giovedì 3 ottobre alle 18.00 Don Rosa incontrerà il pubblico e i suoi concittadini al teatro “Verdi”.

L’incontro “Alle origini di Don Rosa” è a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili a cui seguirà firmacopie.

Nel corso delle due giornate, Don Rosa incontrerà anche le scolaresche del Liceo Artistico “Galvani” di Cordenons, del Liceo Linguistico “Torricelli” e della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago.