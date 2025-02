Palazzo del Fumetto, inaugurazione, il 13, mostra CLICK & STRIP

PORDENONE – ​Un omaggio ai grandi maestri del fumetto in una mostra che restituisce un volto agli artisti, ritratti dalla macchina fotografica di Paolo Barcucci: “Click & Strip” è il titolo della nuova esposizione, a cura di Silvano Mezzavilla, che sarà inaugurata al Palazzo del Fumetto giovedì 13 febbraio alle 18.00.

Un viaggio visivo nell’epoca in cui il fumetto affermava la sua identità artistica, tra curiosità, passione e talento, una testimonianza preziosa che Barcucci, fotografo ed editore, raccoglie tra gli anni Ottanta e Novanta attraverso la narrazione del processo creativo, dagli attimi di lavoro agli scorci di vita quotidiana appartenuti ai più grandi autori di fumetti, negli anni in cui la nona arte cominciava ad affermarsi come “letteratura disegnata” e i suoi protagonisti entravano nell’immaginario collettivo di migliaia di lettori.

I disegnatori e gli sceneggiatori, fino a quegli anni concepiti come realtà astratte dai volti sconosciuti, diventavano figure di riferimento di primo piano nella scena culturale italiana. È in quel periodo di fermento che Paolo Barcucci, assieme a Mauro Paganelli, lavorava alla fondazione degli Editori del Grifo e, girando con la sua Rolleiflex, immortalava i più grandi nomi del momento, fumettisti ma non soltanto.

Tra loro, Crepax nel suo studio dove abitualmente disegna, oppure le ragazze della redazione di Linus, Hugo Pratt al lavoro e in dialogo con l’editore Sergio Bonelli e il suo più stretto collaboratore Decio Canzio, Dino Battaglia nel soggiorno di casa, Milo Manara, Tanino Liberatore, Moebius, Giorgio Cavazzano, Jose Munoz e Massimo Mattioli a Treviso Comics.

E ancora Andrea Pazienza nella sua residenza di Montepulciano, alla Mostra del Cinema di Venezia e a Lucca, lo stesso Barcucci con Vincenzo Mollica e lo straordinario regista Federico Fellini…

Una carrellata ricca e potente che restituisce al visitatore un volto ai nomi più noti.

“La mostra Click & Strip rivela già nel nome il suo contenuto – ha affermato il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà -. È molto più di una mostra fotografica: è una preziosa congiunzione che vede assieme immagine e fumetto, rivelando i volti dei protagonisti di un’epoca d’oro della nona arte. Le istantanee di Paolo Barcucci restituiscono l’immagine più genuina di straordinari artisti entrati di diritto nel nostro immaginario collettivo”.

La mostra è visitabile fino a domenica 30 marzo.