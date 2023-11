Parcheggi multipiano gratuiti durante il Black Friday

PORDENONE – Venerdì 24 novembre ricorre il “Black Friday”, giornata in cui vengono proposte alla clientela interessanti

promozioni commerciali, con forti sconti che intendono richiamare nei negozi un numero sempre maggiore di clienti.

In tale giornata si prevede un maggior afflusso di persone che faranno shopping in centro a Pordenone e, per questo, durante l’ultimo incontro di Giunta è stato deliberato che venerdì 24, dalle 15.30 alle 24.00 la sosta nei parcheggi multipiano del centro sarà gratuita. Sono esclusi da questa iniziativa il parcheggio “Verdi” e il parcheggio “Dante”, dove la sosta sarà regolarmente a pagamento.

​L’iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Alessandro Ciriani, dall’assessore al commercio Elena Ceolin e dall’assessore alla viabilità Lidia Diomede e si inserisce nell’ambito delle iniziative comunali finalizzate a rendere Pordenone più accogliente e attrattiva attraverso la promozione di azioni che permettano una migliore fruizione degli spazi del centro storico, inclusi quelli destinati alla sosta delle auto.

​

Per tutti coloro che vorranno fare spese nei negozi del centro, sarà quindi l’occasione di potersi dedicare allo shopping senza il pensiero fisso del ticket in scadenza, soprattutto risparmiando la somma destinata al parcheggio in multipiano.