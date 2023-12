Parcheggio di via San Quirino, oltre 60 gli stalli

PORDENONE – Uno degli aspetti più apprezzabili del progetto di riqualificazione dell’Ex Fiera è quello che comporterà l’eliminazione delle auto da quell’area per consentire ai ragazzi di poter giocare e muoversi in completa sicurezza, immersi nel verde. Molte persone si chiedono dove andranno a parcheggiare i genitori mentre aspettano i ragazzi o quando devono accompagnarli a fare sport.

​«La risposta – puntualizza il sindaco Alessandro Ciriani – sta nella realizzazione del parcheggio di via San Quirino, nell’area in cui oggi sorgono i prefabbricati donati alla città dagli americani in seguito al terremoto del 1976, che hanno ospitato a lungo le associazioni di volontariato, che verranno trasferite in un luogo più consono e decoroso. Al loro posto sarà realizzato un parcheggio che fungerà da polmone per le necessità di sosta di coloro che frequentano quell’area».

​«Si tratta di oltre 60 stalli a raso – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – che daranno una prima risposta alle esigenze di sosta collegate anche ai cantieri che inizieranno nel cosiddetto “quadrante Molinari”.

Verranno realizzati anche dei posti per la ricarica di auto e bicilette elettriche e siamo riusciti a progettare questo parcheggio salvaguardando l’albero esistente, che non sarà toccato. È prevista inoltre la piantumazione di un certo numero di alberi, creando così un parcheggio ombreggiato, a vantaggio delle auto in sosta e dell’ambiente».

​I lavori per quest’opera, che costerà 675 mila euro, avranno inizio a dicembre, quando si partirà con lo smaltimento dell’amianto e la demolizione dei prefabbricati. Il parcheggio intende dare una prima risposta a quanti sono preoccupati per il cosiddetto “quadrante Molinari” e per la viabilità di quella zona.