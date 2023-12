“Parlami per sempre”, i Sick Tamburo al Capitol il 17

PORDENONE – Domenica 17 Dicembre al Capitol si terrà la seconda edizione dello speciale

concerto “Parlami per sempre”, voluto dai Sick Tamburo di Gian Maria Accusani ed

organizzato assieme dall’Associazione culturale Il Deposito, cui parte del ricavato sarà devoluto all’ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno.

Un concerto, ma soprattutto La festa dei Sick Tamburo, dedicata al ricordo di

Elisabetta Imelio, partner artistica di sempre di Accusani, prematuramente

scomparsa nel Marzo 2020.

L’evento chiude in modo speciale il tour 2023 dei Sick Tamburo “Non credere a nessuno”, sesto album uscito lo scorso aprile per La Tempesta Dischi. Un’ultima data che regala al pubblico un concerto che vedrà sul palco con la band artisti di spicco della scena musicale italiana, musicisti che hanno accolto con amicizia, entusiasmo e solidarietà la chiamata di Gian Maria Accusani.

Si alterneranno sul palco del Capitol assieme ai Sick Tamburo NIKKI, Cantautore,

chitarrista e conduttore radiofonico del programma Deejay Chiama Italia su Radio

Deejay, BUNNA, fondatore del gruppo raggae Africa Unite, il duo COMA COSE,

costituito da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano, una delle band più note nell’ambiente indipendente italiano, MAX COLLINI, ovvero la voce narrante e l’autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, il cofondatore della rock band I Ministri e collaboratore di numerosi artisti fra i quali Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi, ovvero il chitarrista FEDERICO DRAGOGNA, ed infine torna per condividere il palco del Capitol con l’amico Gianmaria Accusani ROBERTA SAMMARELLI, bassista della band Verdena, presente anche

nell’ultimo album con la partecipazione al brano” Per sempre con me”.

I Sick Tamburo nascono ufficialmente nel 2009 da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani (entrambi già Prozac+). In oltre dieci anni di storia musicale i Sick Tamburo si sono imposti tra i principali riferimenti del panorama alternativo italiano, rappresentando un’espressione unica in grado di coniugare la sensibilità e la poetica della scrittura di Accusani e le sonorità incalzanti più proprie dell’alternative rock. Sono certamente considerati uno dei gruppi più interessanti della scena alternativa italiana.

Hanno all’attivo 6 dischi, tutti usciti per La Tempesta Dischi e centinaia di concerti in giro per tutta Italia. Elisabetta Imelio è mancata nel 2020 dopo una lunga malattia.

Attraverso un sound iconico i Sick Tamburo sono diventati sin dalla loro formazione

uno dei principali punti di riferimento del panorama alternativo italiano.

A guardarne la storia, ci sono stati tre Sick Tamburo. I primi furono il progetto sperimentale di percussioni, chiamato poi Hardcore Tamburo quando Elisabetta Imelio disse che l’altro nome sarebbe stato quello giusto per il nuovo gruppo suo e di Accusani. Poi, al di là dei cambi di formazione il cui centro sono sempre stati i due ex-Prozac+, gli altri sono stati due fasi del gruppo propriamente detto.

Per cui i secondi sono stati quelli dei primi due dischi, l’omonimo (2009) e A.I.U.T.O. (2011), caratterizzati da ritmi più squadrati e pesanti, da una presenza maggiore dell’elettronica nonché della voce e in generale della presenza della Imelio rispetto a quelli che potremmo definire i terzi, in teoria spostati verso un punk-rock più vicino a quello del vecchio gruppo, – e Back to the Roots (2021) raccolta di riletture in questa chiave di brani dei primi dischi, in quanto prima uscita dopo la scomparsa della bassista nel 2020 apparentemente sanciva questo passaggio.

La prima edizione del concerto Parlami per Sempre si è svolta lo scorso anno il 18

Dicembre sempre al Capitol di Pordenone, la data registrò il sold out in poche

settimane. Parteciparono alla prima edizione i Tre Allegri Ragazzi Morti, Motta,

Mellow Mood, Pierpaolo Capovilla e Roberta Sammarelli. L’adesione, totalmente

gratuita degli artisti e la risposta del pubblico, furono il più bell’omaggio ad

Elisabetta, alla partecipazione solidale e alla forza della musica dal vivo.

Anche il concerto di quest’anno si sta avviando verso il sold out, i biglietti sono acquistabili in

prevendita on line sulla app DICE o al link https://link.dice.fm/tf0532d8b679

Costo del biglietto 16 € +dp

Apertura porte ore 20:00

Inizio concerto ore 21:00