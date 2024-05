Sabato 18 maggio anteprima Cantine Aperte a Palmanova Village

AIELLO DEL FRIULI – L’evento enoturistico più amato e conosciuto del Friuli Venezia Giulia fa una tappa speciale a Palmanova Village.

Sabato 18 maggio dalle 17 alle 20, l’Anteprima di Cantine Aperte – organizzata in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG – offrirà agli ospiti del Villaggio l’opportunità esclusiva di degustare i prelibati vini di dieci tra le più rinomate cantine della regione, che apriranno poi le porte al pubblico durante il weekend successivo per la 31ª edizione dell’evento.

Acquistando il ticket del valore di 10 euro, gli ospiti del Villaggio riceveranno un coupon per tre degustazioni di vino a loro scelta tra una selezione di 20 etichette accompagnate da assaggi di specialità gastronomiche locali. Verrà inoltre fornito loro il kit ufficiale comprensivo di calice e tasca portacalice, che potrà poi essere utilizzato durante l’evento Cantine Aperte, sabato 25 e domenica 26 maggio, per ottenere gratuitamente un calice di vino di benvenuto in ognuna delle 78 cantine partecipanti.

“Siamo davvero soddisfatti di questa nuova collaborazione con il Movimento Turismo del Vino FVG, una partnership che rafforza ancora di più il legame con il territorio che da sempre contraddistingue il Palmanova Village. – commenta la center manager Linda Basile – Ci teniamo moltissimo a rappresentare per i nostri ospiti una destinazione turistica a tutti gli effetti, dove oltre allo shopping si possono vivere esperienze uniche ed esclusive trascorrendo ore liete nel nostro Villaggio. Con questa collaborazione, ci leghiamo ad uno degli eventi più amati ed iconici della nostra Regione che celebra i prodotti di eccellenza delle aziende locali, ormai famosi in tutto il mondo”.

L’evento sarà arricchito da un piacevole sottofondo musicale e, ancor più importante, sarà a favore di una buona causa: parte del ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

