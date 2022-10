Per visitatori ed espositori di Sicam ingressi gratuiti o ridotti alle mostre in città

PORDENONE – Il Comune di Pordenone dà il benvenuto agli espositori e visitatori del Salone Internazionale Sicam, in programma dal 18 al 21 ottobre.

Grazie al coordinamento tra Pordenone Fiere, Sicam e Comune di Pordenone, e su iniziativa degli assessori alla cultura Alberto Parigi e al turismo Morena Cristofori, sarà possibile, per gli espositori e visitatori di questa importantissima kermesse internazionale, visitare le mostre in città a condizioni agevolate presentando il badge di ingresso alla fiera.

Queste le esposizioni:

Mosaici scomposti di Maurizio Galimberti – fotografo italiano delle star internazionali, da Johnny Depp a Robert De Niro – presenta le foto più iconiche del nostro tempo rivisitate secondo la tecnica del mosaico scomposto, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. In Galleria Harry Bertoia, corso Vittorio Emanuele II, 60. Mercoledì 19/10 ore 17-21 e giovedì 20/10 ore 15-21, con ingresso gratuito.

Angelo Giannelli nel centenario della nascita, una selezione di quadri di un grande pittore italiano di scuola espressionista.

Si potrà visitare anche il resto del museo civico con le opere de Il Pordenone, il più famoso pittore friulano del Rinascimento, e di Michelangelo Grigoletti, celebre pittore pordenonese dell’800. Presso il Museo civico d’arte in corso Vittorio Emanuele II, 51. Mercoledì 19/10 ore 17-21 e giovedì 20/10 ore 15-21. Ingresso € 1.

Con The spirit of Will Eisner sono in mostra nei locali del Paff! – Palazzo Arti e Fumetto Friuli i capolavori del newyorkese Will Eisner, maestro mondiale del fumetto. Si potrà visitare anche la mostra di Tony Wolf, illustratore per l’infanzia noto in tutto il mondo. Al Paff! – Galleria Armando Pizzinato, viale Dante 33, da martedì a domenica, dalle 10 alle 20, con ingresso ridotto € 5.

Gli espositori e i visitatori di Sicam potranno anche compiere una visita guidata gratuita di circa un’ora al centro storico di Pordenone, organizzata sia in italiano che in inglese dal Rotary club Pordenone. La visita è riservata a un numero massimo di 20 persone con partenza alle 14 dal Municipio, in corso Vittorio Emanuele II, 64.

All’ingresso della Fiera i visitatori troveranno dei totem su cui campeggiano tutte queste informazioni, le stesse riportate anche nella cartellina consegnata a visitatori ed espositori.