Pesistica, Pordenone domina anche tra gli Esordienti

PORDENONE – La Pesistica Pordenone ha fatto il vuoto ai recenti campionati italiani Esordienti (Under 15), tenutisi nello scorso fine settimana a Cosenza. Dieci atleti qualificati, 5 titoli italiani, vittoria schiacciante sia nella classifica a squadre maschile che in quella femminile.

Titolo italiano per Davide Coral nella categoria -73 kg, per Salvatore Maio nella -96 kg, per Davide Tajariol nella -102 kg. Tra le femmine si sono fregiate del tricolore Alessia Marson nella -71 kg e, neanche a dirlo, la enfant prodige, Sara Dal Bo’, che, nonostante fosse tra le più giovani atlete in gara, ha sbaragliato le avversarie della categoria -81 kg sollevando 90 kg nella prova di strappo e 113 in quella di slancio e conquistando tre nuovi record italiani (strappo, slancio e totale).

Molto positive sul versante maschile anche le prestazioni di Leonardo Tognini, secondo nella categoria -96 kg alle spalle di Maio, e su quello femminile di Nicole Motta, terza nella – 59 kg, di Anais Caiafa, terza nella -64 kg, specialità slancio, di Andrea Gaiotto, quarta nella -49 kg, e di Annamaria Mialcescu, che ha portato a casa due medaglie di specialità.

La squadra è stata ottimamente guidata da Elisa Crovato come tecnico e da Michele Zanette come dirigente accompagnatore.