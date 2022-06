Piano City Pordenone, festa del pianoforte dal 17 giugno

PORDENONE – Settanta concerti da venerdì pomeriggio 17 a domenica 19 giugno con tre grandi eventi serali tra cui la speciale inaugurazione nel segno della pace; protagonisti quasi cento pianisti tra solisti affermati a livello nazionale e internazionale, giovani al debutto di carriera e giovanissimi talenti del pianoforte, cinquanta orchestrali della FVG Orchestra e la tradizionale staffetta con gli allievi delle scuole di musica e delle scuole medie a indirizzo musicale del Friuli Occidentale.

Per 3 giorni (dal 17 al 19 giugno) le suggestive note del pianoforte avvolgeranno il centro storico cittadino nella quarta edizione di Piano City Pordenone, il festival dedicato agli

88 tasti, organizzato dal Comitato Piano City Pordenone con la collaborazione del Comune di Pordenone, il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e di numerose istituzioni e sponsor privati che hanno deciso di partecipare alla manifestazione, sostenendola, promuovendo l’impresa della cultura e testimoniando la passione per la musica.

Anche quest’anno il festival rientra nel cartellone della Festa della Musica (che tradizionalmente viene programmata a ridosso del 21 giugno) del Ministero della Cultura.

Sono undici gli spazi che saranno festosamente “invasi” dalla musica tra City Concert (Convento di San Francesco, Teatro Verdi, Chiesa della Santissima), Street Concert (Loggia del Municipio, piazza XX Settembre, l’androne di Palazzo Ricchieri, Corte degli Orti, piazza della Motta, Galleria Asquini) e a simboleggiare gli House Concert la Corte Policreti di corso Vittorio Emanuele II e Palazzo Loredan Porcia in corso Garibaldi.

Dopo l’annuncio della speciale inaugurazione venerdì sera con il pianista Alexey Botvinov e la FVG Orchestra diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo, spiccano gli appuntamenti serali: sabato l’Omaggio a Bernstein con Bruno Cesselli al pianoforte, Marco Andreoni al contrabbasso, Ermes Ghirardini alla batteria, e domenica sera il Piano Tribute to Ennio Morricone con Gilda Buttà e Cesare Picco.

Ricchissimo il programma che concentra una settantina di concerti in un solo fine settimana, selezionato dai curatori artistici del festival Bruno Cesselli, Lucia Grizzo e Antonella Silvestrini. Sparsi in città ci saranno i “Pianoforti liberi”, pronti ad essere suonati dal pubblico e che saranno posizionati in Biblioteca Civica, Corte Torres, il portico di fronte al palazzo della Camera di Commercio, sottoportico di Palazzo Crimini.

La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa ed è il frutto di un intenso lavoro che da quattro anni viene portato avanti dal Comitato Piano City Pordenone: «Abbiamo ricevuto moltissime candidature, oltre 150 nel giro di poche settimane. Ciascun anno registriamo entusiasmo crescente da parte di musicisti e appassionati.

Questo ci dimostra quanto la musica sia un elemento necessario nella giornata di ciascuno e quanto sia importante offrire un palcoscenico a giovani musicisti che con la loro dedizione sono una testimonianza di intelligenza e perseveranza» ha spiegato Luigi Rosso, presidente del Comitato Piano City Pordenone durante la conferenza stampa di presentazione del festival che si è tenuta in sala Giunta del Comune di Pordenone.

«Piano City – ha spiegato Alessandro Ciriani sindaco di Pordenone – è una delle più coinvolgenti manifestazioni che abbiamo a Pordenone, nella quale i pianoforti la fanno da padrone.

In questa tre giorni si può assistere a decine di esibizioni di giovani, che magari si sono avvicinati da poco a questo affascinante strumento, ma anche alle performance di virtuosi e musicisti famosi. I pianoforti saranno dislocati in suggestive location della città, che per l’occasione apre palazzi storici, corti, chiese e gallerie.

Sarà una festa della musica in cui Pordenone saprà mostrarsi per la sua ospitalità e per la sua bellezza artistica, sotto ogni aspetto».

«Cento pianisti e settanta concerti gratuiti in undici diversi luoghi della città – ha commentato Alberto Parigi, assessore alla Cultura del Comune di Pordenone – fotografano la crescita di Piano city Pordenone e la sua formula vincente: quella degli eventi diffusi e fruibili da tutti, che fanno della città un palcoscenico di musica a cielo aperto. Ulteriore punto di forza è il mix tra giovani talenti e musicisti di livello nazionale. Piano city chiude così alla grande la “Primavera a Pordenone”, cedendo idealmente il testimone all’Estate».

Forte la collaborazione con il Comune che si precisa anche nella scelta di far coincidere il concerto conclusivo della manifestazione con la chiusura del cartellone Primavera a Pordenone.

«Piano City Pordenone – è stato il commento di Tiziana Gibelli, assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia, intervenuta alla conferenza stampa con un video- messaggio – ha il pregio di coniugare l’arte della musica dal vivo alla valorizzazione delle bellezze della città di Pordenone che fa da palcoscenico alla manifestazione. Un binomio che rende la rassegna tra le più attese nell’ambito del calendario degli eventi culturali della nostra regione.

In un periodo come questo – conclude l’Assessore –, caratterizzato ancora dagli strascichi della pandemia da COVID-19 e dalle conseguenze sull’economia che sta causando anche la Guerra in Ucraina, appuntamenti come questo acquistano ancora più rilevanza sia per il loro contributo ad attrarre pubblico anche da fuori regione, sia perché ci consentono di poter fruire la cultura in luoghi non usuali che, proprio per questo, diventano ancora più speciali e suggestivi».

Musica classica, jazz, ma anche composizioni contemporanee inedite. Se gli appuntamenti serali creano la cornice delle tre giornate di festival, è il programma dei concerti diurni la punta di diamante di Piano City Pordenone, festival nato da un’idea di Andreas Kern che sta contagiando città in Italia e all’estero. Una costellazione di appuntamenti con protagonisti giovani musicisti in avvio di carriera.

«Importantissima è la collaborazione con alcuni concorsi internazionali, di cui ospitiamo i vincitori. Si confermano le collaborazioni con i concorsi Diapason d’Oro, Pia Baschiera Tallon, International Piano Competition Radovljica, e da quest’anno il Concorso musicale internazionale Città di Cervignano» spiegano i curatori del festival.

Molti i progetti speciali ospitati nel festival: tra tutti Playful900 che costituisce la conclusione del progetto portato avanti nel corso dell’anno dal celebre pianista e didatta Aldo Orvieto con pianisti friulani.

Si annoverano poi importanti omaggi musicali tra cui il concerto serale in piazza della Motta Omaggio a Leonard Bernstein, il Piano Tribute to Ennio Morricone che chiuderà il festival nel concerto di domenica sera in piazza XX Settembre. E ancora l’esecuzione dell’integrale dei valzer di Chopin eseguita dagli studenti del Conservatorio Martini di Bologna della classe di Matteo Fossi.

Un’anteprima di festival, sarà quella di venerdì pomeriggio prima dell’inaugurazione con la Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók che vedrà esibirsi allievi e maestri dei due strumenti del Conservatorio J. Tomadini di Udine. E ancora la partnership con il Conservatorio di Graz da cui provengono i pianisti studenti della classe di Irina Vaterl. E ancora, la straordinaria Pianoformance di Massimo Giuntoli, evento realizzato in collaborazione con Yamaha, lo “scherzo” musicale che vede sfidarsi il pianista e letteralmente gli ottantotto tasti del suo strumento.

Tanti gli interpreti di rilievo internazionale come Matteo Fossi, Viviana Lasaracina, Miriam Di Pasquale, e ancora giovani al debutto di carriera tra cui Cristian Monti, Stefano Andreatta, Arsen Dalibaltayan, Ilaria Brognara, Paolo Ehrenheim. Di rilievo anche Barbara Mayer ed Heghine Rapyan che proporrà musiche di rarissimo ascolto del compositore armeno Stephan Elmas. Non mancheranno anche in questa edizione concerti crossover (con un appuntamento dedicato alle dodici tonalità di Pier Paolo Pasolini, a cura del pianista Luis Di Gennaro, nel centenario pasoliniano) e con musiche originali.

Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.