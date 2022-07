Piazza Risorgimento, uno spazio destinato ai bambini

PORDENONE – Un’estate a vele spiegate e dalle molte facce, quella di Pordenone 2022, che si caratterizza per un’offerta variegata e adatta a tutte le fasce d’età. Un pensiero speciale l’amministrazione comunale l’ha dedicato nella sua programmazione ai bambini, con uno spazio a loro riservato in piazza Risorgimento dove passare tempo assieme, all’aria aperta e sviluppando fantasia e manualità.

Una piazza che si trasforma in un’isola felice, un luogo sicuro, protetto e sorvegliato da personale qualificato e attento, disponibile per i nostri bambini, che permetterà ai genitori di partecipare agli eventi della città in totale libertà e senza pensieri, mentre i piccoli si divertono impegnati in attività guidate.

Una città a misura bambino e di famiglia, un luogo rinnovato di condivisione e divertimento, con attività di intrattenimento e laboratori creativi per bambini dai 4 agli 11 anni a cura di Pilar Luisa Perazzo (info e prenotazioni: 349 2236470 o [email protected]) e della sua Pepita Animazione, che dà appuntamento il giovedì pomeriggio dalle ore 17 nelle giornate del 28 luglio, 11, 18 e 25 agosto e che accompagnerà i bimbi in questa calda e lunga estate.

Ogni giovedì un tema diverso, dalla creazione di simpatici e spiritosi utensili come portapenne e portacandele partendo da materiali di riciclo, alla costruzione di vecchi giochi della tradizione, delle fiere e dei luna park, per far apprezzare anche alle nuove generazioni la creatività e la fantasia del tempo che fu.

Per il programma completo degli appuntamenti consultare il sito estate.comune.pordenone.it