Pnlegge apre anno scolastico con Festival letteratura ragazzi

PORDENONE – Ancora una volta squilla la campanella del nuovo anno scolastico, e in timing perfetto, dal 14 al 18 settembre, torna pordenonelegge con il suo festival nel festival dedicato ai giovani lettori: finalmente in presenza, di nuovo insieme intorno a libri e autori.

«Partirà proprio dal grano, dai libri, dai bambini e dai ragazzi, questa XXIII edizione di pordenonelegge, con tanti appuntamenti pensati e voluti per i ragazzi e le ragazze e per i loro insegnanti – spiega la curatrice del festival Valentina Gasparet, coordinatrice del progetto – Si partirà dai più piccoli e dalla magia della lettura, con il programma under 14 di pordenonelegge 2022 che riunisce voci diverse della letteratura dedicata alle giovani lettrici e ai giovani lettori, voci importanti, capaci di raccontare grandi storie ma anche la meraviglia del mondo intorno a noi e come potrà essere domani».

Ecco dunque, mercoledì 14 settembre il bellissimo racconto illustrato del disegnatore e fumettista Daniele “Gud” Bonomo, Se non ti piace leggere, questo libro è per te!. E giovedì 15 settembre una speciale narrazione per immagini sarà quella di Otto Gabos una storia sull’amicizia, sulla bellezza della diversità e sul difficile ma bellissimo cammino della vita.

In un altro appuntamento, realizzato in collaborazione con il PAFF!, Luca, il figlio maggiore di Tony Wolf (nome d’arte di Antonio Lupatelli), e Allegra Dami, nipote di Piero, fondatore della celebra casa editrice di libri illustrati per ragazzi, ripercorrono la straordinaria avventura di una famiglia di grandi illustratori,.

E ancora il racconto a fumetti accompagnerà i ragazzi nella conoscenza della Costituzione italiana, venerdì 16 settembre con la Guida galattica curata da Alessandro Lise e Alberto Talami. E i lettori più piccoli, sempre venerdì 16 settembre saranno travolti anche dalle letture e dalle musiche dei Gatti Ostinati che, nel Centenario della nascita di Mario Lodi, li porteranno nel mondo di Cipì e Bandiera, con tante storie per crescere insieme.

Grandi firme italiane e internazionali, anche in questa edizione, con gli appuntamenti legati a “Caro autore, ti scrivo…”, il tradizionale concorso promosso da pordenonelegge per gli studenti delle Scuole Secondarie di primo grado, che vedrà un magnifico poker di autori: mercoledì 14 settembre si parte con l’autrice olandese Anna Woltz che firma il romanzo Alaska; e subito dopo Silvia Vecchini e Sualzo autori del graphic novel Le parole possono tutto; venerdì 16 settembre riflettori sul francese Jean-Claude Mourlevat con Il fiume al contrario; e su Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone con Chiusi fuori.

Quattro grandi romanzi che possano coinvolgere e appassionare “tipi” diversi di giovani lettrici e lettori, con tutti i colori e l’energia di una nuova primavera. Storie che parlano di amicizia, di identità, di silenzi, di coraggio, di curiosità. Di quella straordinaria avventura che è diventare grandi.

Altrettanto straordinaria è la giuria del concorso, tutta al femminile, composta da alcune delle figure più rappresentative della letteratura per ragazzi in Italia: Beatrice Masini (Presidente), Caterina Ramonda, Vera Salton, Sara Marconi e Alice Maddalozzo della Puppa. Coordina il Premio Valentina Gasparet. Per partecipare al concorso, rivolto a tutti i lettori 11-14enni, c’è tempo fino a giovedì 1° settembre; nel sito www.pordenonelegge.it è pubblicato il regolamento, con le schede dei libri e gli autori.

Grazie al Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” onlus, sezione staccata Comitato Libro Parlato San Vito, i libri selezionati sono disponibili anche in audiolibro nel formato Mp3 (info Biblioteca Civica di San Vito al Tagliamento).

Tre le anteprime assolute al festival: nel segno della grande narrativa con l’incontro di venerdì 16 settembre, protagonisti Guido Sgardoli e Massimo Polidoro che presenteranno il nuovo romanzo I delitti di Whitechapel.

Nel nome di Jack Lo Squartatore (De Agostini), partendo dal giallo più amato di tutti i tempi. Nel segno dell’ambiente, mercoledì 14 settembre, l’incontro con il giornalista Mauro Garofalo: sarà in anteprima a pordenonelegge con il nuovo libro Manuale per SuperEroi Green (Piemme), che porta a conoscenza dei ragazzi lo stato dell’arte del movimento ambientalista mondiale, e li spingerli a unirsi con entusiasmo agli ambasciatori di sostenibilità sul pianeta.

Infine nel segno della parità di genere, per crescere una generazione improntata all’uguaglianza, la novità di Maria Scoglio e Cristina Sivieri Tagliabue, che sabato 17 settembre a pordenonelegge presenteranno Missione parità:, un libro per i ragazzi e le ragazze e anche per i loro genitori.

Giovedì 15 settembre al festival un dialogo d’autore: Enrico Galiano e Pierdomenico Baccalario parleranno ai ragazzi di come sia necessario salvare le parole e salvare i libri.

E Non potrà mancare una finestra preziosa sulla poesia, mercoledì 14 settembre, con Chiara Carminati e il suo ultimo libro Quel che c’è sotto il cielo. Poesie della natura che c’è in me, nel quale racconta la natura ai ragazzi, con i versi di grandi poeti, da Antonia Pozzi a Eugenio Montale. E di versi e rime a misura di bambino, si parlerà anche con Bruno Tognolini, vincitore della V edizione del Premio Cappello. Il consueto e importante, focus sulla scienza, sulla natura e sull’ambiente, avrà molti protagonisti di eccezione.

A partire dall’incontro, giovedì 15 settembre, con Federico Taddia che ricorderà al festival, a 100 anni dalla sua nascita, la luminosa vita di Margherita Hack, raccontata attraverso le sue stelle. E ancora Lassù nell’universo, in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo alla scoperta della cosmologia: venerdì 16 settembre ci accompagneranno Amedeo Balbi e Andrea Valente, un grande astrofisico e divulgatore e uno scrittore. Sempre di scienza, in particolare della matematica, parlerà ai più piccoli mercoledì 14 settembre una bravissima divulgatrice, Anna Cerasoli, presentando il suo ultimo lavoro, 10+ il genio sei tu!.

Alle tante domande sulla tecnologia – per capire anche se in un futuro vicino saremo tutti dei robot – cercheranno di dare una risposta, venerdì 16 settembre, Massimo Temporelli e Pierdomenico Baccalario. La natura, gli animali, l’ambiente da conoscere e proteggere, saranno al centro di un prezioso percorso dedicato ai bambini e ai ragazzi.

A cominciare dal laboratorio sulla natura per i piccoli lettori, Il viaggio di Madì, in programma giovedì 15 settembre a cura di Sara Marconi. E poi, giovedì 15 settembre, le affascinanti storie sugli animali, a partire dai loro ultimi libri, raccontate dallo zoologo e divulgatore scientifico Bruno Cignini e dall’entomologo e scrittore Gianumberto Accinelli.

Sempre giovedì 15 settembre, gli animali, questa volta leoni, lupi e tartarughe, sono protagonisti anche dell’incontro con Chiara Morosinotto e Andrea Vico, che ricorderanno la necessità e l’urgenza di nuovi equilibri tra uomo e natura. E capiremo il mondo che ci circonda anche attraverso le parole: lo faremo sabato 17 settembre con Linda Giannatasio, giornalista di “Piazzapulita” sul La7, che attraverso 10 parole rifletterà sul fenomeno delle fake news in modo semplice e chiaro.

Un viaggio straordinario nella poesia e nel suo dialogare con la fotografia, è quello che i piccoli lettori potranno fare, sempre sabato 17 settembre, accompagnati da Chiara Carminati e Massimiliano Tappari, a partire dai loro libri Piccolo verde Quattro passi, in un evento speciale realizzato in collaborazione con FISM (Federazione Italiana Scuole Materne – Pordenone). Viaggio che continuerà anche nei laboratori per i più piccoli che si terranno alla Scuola dell’infanzia S.Giorgio sempre a cura di FISM.

In versi sarà anche la favola scritta dal poeta Giacomo Vit, Mio padre è… l’Orco: sabato 17 settembre affronterà, attraverso lo sguardo e la voce di un ragazzino, il tema del pregiudizio razziale. E domenica 18 settembre Stefania Del Rizzo, accompagnata dalle illustrazioni di Irene Pattarello, racconterà la storia di una bambina, del suo papà e di come il tempo passato insieme riesca sempre a trasformarsi in qualcosa di magico ed emozionante.