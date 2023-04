Pnrr e alloggi universitari: ottime notizie per Pordenone

PORDENONE – Con l’approvazione di due emendamenti, presentati da Fratelli d’Italia, al decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR arrivano ottime ricadute anche per Pordenone.

Le modifiche, ottenute grazie all’intervento del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e dell’on. Emanuele Loperfido dopo un confronto con il sindaco Alessandro Ciriani e la Giunta di Pordenone, consentiranno al Comune di intervenire in importanti ambiti.

​

Un primo emendamento infatti prevede che l’Ente Locale, quindi anche il Comune di Pordenone, potrà assumere un ruolo fondamentale nell’individuare immobili da destinare ad alloggi universitari e impianti sportivi. Questo consentirà in futuro di poter intervenire in modo efficace sul polo universitario della città.

​Il secondo emendamento invece prevede l’allargamento dell’accesso alle risorse aggiuntive del Fondo Opere Indifferibili. Grazie a questo il Comune potrà beneficiare fin da subito di ulteriori disponibilità da destinare ad interventi di rigenerazione urbana, come ad esempio il progetto dell’ex Fiera di Pordenone.

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato che dimostra ancora una volta che, attraverso queste sinergie tra Roma e le periferie, si ottengono importanti risultati per il nostro territorio».

​

Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento e senatore di Fratelli d’Italia, dichiara: «La collaborazione ed il confronto tra governo nazionale e amministrazioni locali è fondamentale. Conoscere bene quali sono le reali esigenze del territorio ci permette di dare risposte concrete ed efficaci. Grazie all’approvazione di questi due emendamenti, di cui sono particolarmente soddisfatto, Pordenone potrà crescere ancora ed il nostro territorio potrà beneficiare di interventi importanti e necessari».