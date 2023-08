Polinote trasferisce la sua sede pordenonese al Centro Culturale Casa Zanussi

PORDENONE – Polinote Cooperativa Sociale Onlus è attiva dal 2013 ed è stata fondata a Pordenone da un team molto affiatato e coeso di operatori culturali, musicisti professionisti e insegnanti qualificati, accomunati dal desiderio di diffondere e valorizzare la cultura musicale nelle sue diverse accezioni.

La cooperativa organizza percorsi formativi musicali di ogni genere, spaziando dalle proposte classiche a quelle moderne, dalle attività per i giovanissimi alle accademie di perfezionamento, dai progetti per le persone diversamente abili a quelli per gli anziani.

Numerose le certificazioni ottenute dagli allievi nei Conservatori Statali di Musica e i premi vinti in importanti concorsi nazionali ed internazionali. Attualmente Polinote tiene i suoi corsi nei Comuni di Pordenone, Caneva, San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto, Majano (UD), Meduna di Livenza (Tv), San Michele al Tagliamento (VE) coinvolgendo più di 700 allievi e oltre 40 insegnanti.

A questo affianca una ricca attività che la porta ad organizzare numerosi eventi, masterclass, incontri, seminari, spettacoli e concerti di rilievo culturale e sociale, tra i quali il Polinote Music Festival, quest’anno alla sua 10a edizione.

Per rendere ancora più importante ed attrattiva la propria attività dal 2 settembre cambierà la propria sede pordenonese, trasferendosi al secondo piano della storica Casa dello Studente “Centro Culturale Casa A. Zanussi” in via Concordia. E per festeggiare l’evento alle 17.00 di sabato 2 settembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova sede. A seguire un inedito concerto del Polinote Music Festival omaggio ai Beatles, con ingresso ad invito fino ad esaurimento posti.

La performance che verrà eseguita sulla terrazza panoramica della struttura (o, in caso di malaugurato maltempo, all’Auditorium della Casa Zanussi), riprende The Beatles’rooftop concert, la celeberrima esibizione sul tetto di un edificio di Londra che i Beatles fecero nel 1969, rimasto uno dei concerti più famosi e significativi della storia della band. L’ensemble proposto da Polinote, riproporrà in chiave personale alcuni tra i più famosi e particolari brani della band di Liverpool, proprio ispirandosi a quella che fu l’ultima esibizione pubblica dei Beatles, cantare e suonare sul tetto del mondo, lasciando la musica libera di diffondersi.

Sul palco:

Michela Grena – Voce/Effetti

Alberto Milani – Chitarre/ Cori

Enrico Casarotto – Chitarre/Cori

Giovanni Gorgoni – Basso Elettrico

Luca Colussi – Batteria

“La nuova sede ci garantirà una crescita – racconta, entusiasta, Giulia Romanin, presidente di Polinote – culturale e di relazioni, ci permetterà di mantenere e di incrementare la già ampia attività formativa musicale che Polinote realizza. Crediamo che questo trasferimento porterà alla valorizzazione reciproca di entrambe le realtà.

La nostra attività sta funzionando molto bene in città e darà un valore aggiunto anche al luogo che ci ospita. Allo stesso tempo i vari servizi di Casa Zanussi (mensa self-service con prezzi agevolati, bar, sale studio “scolastico” e aree ricreativa, postazioni con pc, corsi di lingue, incontri ed eventi, mostre d’arte, auditorium, parcheggio) saranno importanti per i nostri utenti. Il luogo è pronto ad accoglierci ed abbiamo trovato un ambiente aperto, propositivo e intenzionato a supportare la nostra attività.

Sarà un nuovo inizio nel 10° anno della nostra attività e, come ho detto ai miei collaboratori, è tempo di rigenerarsi. Questo sarà un cambiamento che porterà ad un rinnovamento, ci regalerà una prospettiva diversa fatta di grandi progetti e stimoli per il futuro.”