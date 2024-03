Polisportiva Villanova Judo: edizione da record per il 40° Trofeo Villanova

PORDENONE – Grande successo per il 40° Trofeo Villanova, storico evento organizzato dai dirigenti della Polisportiva Villanova Judo fin dai primi anni della sua vita sportiva. Un’edizione che ha battuto ogni precedente record con ben 200 coppie in gara sui tatami allestiti sabato 23 e domenica 24 marzo al Palazzetto dello Sport (PalaFlora) in via Peruzza 10 a Torre di Pordenone. La kermesse quest’anno ha aperto i battenti fin dal venerdì 22 con le operazioni di accredito riservate agli atleti e il sorteggio dei tabelloni gara. Sempre venerdì al Palazen di via Pirandello a Pordenone si è svolto il Seminario Europeo (EJU Kata Judges Seminar) rivolto ai Giudici di Gara che si è concluso con gli Esami all’Abilitazione ad Arbitro Internazionale. Ben 32 gli aspiranti arbitri che hanno partecipato di cui 10 esaminati per l’abilitazione all’arbitraggio. La commissione è stata presieduta da Slavisa Bradic (Croatia), Monica Piredda (Italia), Trudie Michielsen (Svezia), Albreth Igor e Dimitri Nemegaire (Belgio). La manifestazione a livello internazionale di Judo-Kata è stata articolata in due prove: la prima in scena sabato 23 marzo di EJU Tournament Judo Kata e inserita nel calendario Unione Europea Judo mentre la seconda domenica 24 marzo con il Grand Prix Italia e inserito nel calendario nazionale della Federazione FIJLKAM. Sempre domenica c’è stata l’assegnazione della prestigiosa Coppa “Trofeo Villanova”, riservata alle Categorie Giovanissimi (atleti delle annata 2012-2013). Entrambe le prove costituiscono prova di qualificazione ai prossimi Campionati Europei e Mondiali di Judo Kata. Novità del Regolamento Internazionale delle gare di Kata è l’introduzione della categoria Junior Under 18, che mira ad incrementare l’attività internazionale di Kata per favorire il ricambio generazionale nella ranking list EJU. Pertanto alle categorie Junior/Senior Assoluti si aggiungono i Giovanissimi Under 16 e Under 18. Soddisfazione per il sodalizio villanovese per il primo posto della neo coppia formata da Giada Casetta e Francesco Piva capace di conquistare, tra gli applausi della folla villanovese presente in massa, un meritato Oro alla loro prima uscita ufficiale nella disciplina Junior Katame No Kata del Grand Prix Under 18.

Tutte le classifiche della manifestazione sono consultabili su: https://organizer.dojowave.com/competition

Ma il Trofeo Villanova non è solo “gare”. Numerosi sono stati anche gli eventi collaterali ad esso associati che la Commissione Nazionale Kata in collaborazione con la Polisportiva Villanova Judo hanno messo in scena durante il week end di gare. Tra di essi spicca il coro dei bambini della scuola Rosmini di Pordenone. Un gremito PalaFlora si è emozionato quando hanno intonato l’Inno di Mameli. Ospite d’onore e testimonial il maestro Cappelletti 10° Dan.

“40esimo oltre le aspettative, un vero record per noi e c’è tanta soddisfazione” – ha ammesso il maestro Edoardo Muzzin – “Il livello delle coppie in gara era altissimo. Questo sta a significare che il Trofeo risulta appetibile al continente. Noi – gongola il fondatore della Polisportiva Villanova – siamo ancor più soddisfatti per aver portato ben 7 coppie in gara come Polisportiva e ci godiamo l’oro conquistato da Giada e Francesco alla loro prima volta insieme”.