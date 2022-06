Polisportiva Villanova Judo: il ritorno delle Libertiadi scolastiche

PORDENONE – Un mese di maggio di grandi soddisfazioni per la Polisportiva Villanova. Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia sono finalmente tornate al Palazen le Libertiadi Scolastiche, competizione rivolta agli istituti scolastici del progetto scuola del Comprensivo Sud Pordenone e organizzata da due società affiliate Libertas “Crescere sul Tatami” e Polisportiva Villanova Judo che nell’occasione ha messo a disposizione l’impianto. In un perfetto clima di festa, ad aprire la manifestazione che si è sviluppata in quattro giornate è stato il presidente regionale Libertas Lorenzo Cella coadiuvato dal consigliere nazionale Libertas Franca Bolognin e dal responsabile nazionale Libertas settore Judo Dudu Muzzin. Fondamentale anche l’apporto della dirigente scolastica Silvia Burelli che con il supporto delle insegnanti hanno accompagnato le varie classi durante la manifestazione. La manifestazione ha coinvolto piu di 200 bambini che si sono divertiti ed hanno “giocato” a judo e che hanno avuto occasione di cimentarsi in piu’ discipline sportive come l’innovativo parkour sotto la direzione di Dudu Muzzin, del maestro Bouchard, di Mattia Giacomelli e Aida Guemati.

Inoltre nei giorni di Libertiadi Scolastiche è stata allestita presso la palestra della scuola Drusin una mostra dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente presentata dal maestro di judo, nonché responsabile regionale Libertas, Nicola Di Fant alla quale hanno preso visione tutti gli alunni partecipanti alla competizione. Non solo. Il Palazen ha ospitato nelle giornate del 6 e 21 maggio oltre 50 infermieri provenienti da diverse aziende sanitarie della regione FVG su una iniziativa promossa dalla segreteria del sindacato della Professione Infermieristica Nursind. Alla due giorni hanno preso parte il segretario provinciale GIanluca Altavilla e i dirigenti sindacali Rosella Bertolo e Simonetta Del Puppo e con la partecipazione dello psicologo Daniele Baron Toaldo. A loro supporto i tecnici Libertas Maurizio Fornarolo, Massimo Bortolin e Luciano Carlet.

La pausa estiva intanto non ferma l’attività della Polisportiva Villanova Judo, sempre attenta alle esigenze dei bambini del quartiere. E’ attivo il Punto Sport Estate Villanovese. Due mesi all’insegna di tanto sport e divertimento per i bambini dai 6 ai 12 anni. Il Punto Estivo si svolge dal lunedi al venerdi fino al 29 luglio presso il Palazen di Villanova, le aree esterne al Palazen appena ampliate, il cortile della scuola Rosmini e i locali mensa della scuola Rosmini. Un’estate ricca di attività multisportive con judo, sumo, rugby, calcetto, pallavolo, arrampicata, tiro con l’arco, e tanto divertimento.

Continuano anche i corsi di Yoga. Tutti i giorni al Palazen grazie a Martina Piva di Asd Kokoro e Nicola De Simone e Gabriella Buzzacchi di Yogah, l’Arte dello Yoga.

Dulcis in fundo è nato il Gruppo Palazen Family. Un comitato formato da genitori dei bambini del gruppo judo che ha come scopo la creazione di eventi nel quartiere di Villanova. Il primo è in programma sabato 3 settembre. Si svolgerà al Palazen e ci saranno varie attività anche all’esterno del palazzetto. Il neonato gruppo, capitanato da Andrea Valenti, si avvale anche della collaborazione dei genitori Maurizio, Gianpaolo, Daniele, Marco, Gabriele, Marco, Paola, Maria, Martina, Lucia, Massimo, Federico, Stefania, Stefano, Franco e Matteo.

P.G.