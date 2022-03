Polizia, perseguitava la sua ex, arrestato un 44enne pordenonese

PORDENONE – Non accettava la fine della loro relazione e la decisione della donna di stare con un altro uomo e per questo perseguitava la sua ex compagna minacciandola di morte.

La notte dello scorso 21 febbraio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico “Squadra Volante” della Questura di Pordenone intervenivano presso una sala giochi di Pordenone poiché un uomo, in forte stato di agitazione, aveva poco prima minacciato di morte la sua ex compagna, che lavora presso la sala giochi: “vivi ancora due giorni e vedrai che ti farò fuori”; queste le parole che avrebbe proferito l’uomo alla donna; prima di allontanarsi poi l’uomo si abbassava i pantaloni e a sfregio appoggiava il sedere sulla vetrata d’entrata del locale per poi sputare contro la vetrina in direzione della donna.

Poco dopo, in preda alla rabbia, l’uomo raggiungeva l’abitazione della donna, e dopo aver scavalcato la recinzione esterna e manomesso il filo della telecamera, tagliava una gomma dell’auto della donna parcheggiata nei pressi.

Analogo episodio si verificava appena quattro giorni dopo quando l’uomo raggiungeva nuovamente la sala giochi e minacciava ancora di morte la donna; a due giorni di distanza un altro evento: dopo aver raggiunto nuovamente la sala giochi dapprima colpiva la donna scagliandole contro una bottiglietta di fondotinta rinvenuta sul balcone, e poi utilizzando un chiodo appuntito graffiava l’autovettura dalla donna parcheggiata all’esterno del locale.

Una storia molto travagliata quella tra i due condita da insulti, minacce e offese e l’arrestato non è certo nuovo a violenze del genere tanto che già in passato il quarantaquattrenne era stato dapprima destinatario di un provvedimento di divieto d’avvicinamento alla donna e poi, nello scorso novembre, aveva patteggiato una condanna a 10 mesi di reclusione per il reato di stalking proprio nei confronti della sua compagna.

Recentemente tra i due c’era stato un tentativo di riavvicinamento ma la donna, stanca delle continue vessazioni, aveva quindi deciso d’interrompere definitivamente la loro relazione ed avvicinarsi ad un altro uomo scatenando così la violenta reazione del suo ex.

Nei giorni scorsi su richiesta del Procura presso il Tribunale di Pordenone, all’esito dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Pordenone ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce trasferendosi fuori Regione.

L’uomo veniva rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Verbania Cusio Ossola nel comune di Domodossola, città d’origine dell’uomo, dove aveva trovato ospitalità presso alcuni familiari e tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Verbania.