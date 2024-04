Pordenone, 67enne trovato senza vita dal figlio. Casa posta sotto sequestro

PORDENONE – Mauro Seganfredo, di 67 anni, è stato trovato senza vita nella sera del 5 aprile nella sua abitazione di Torre, in via Del Poz. A fare la scoperta è stato il figlio che si era recato a casa del padre per fargli visita.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, gli agenti, che hanno posto sotto sequestro l’abitazione, avrebbero prelevato alcuni dispositivi tecnologici, in particolare telefoni cellulari e videocamere, nonché convocato una persona in questura per capire qualcosa in più sull’uomo deceduto e sugli ultimi momenti della sua vita, ma non ci sarebbero elementi per parlare di cause di terzi.