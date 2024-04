Jimmy Ghione al fianco di 4Safety FVG Pordenone

PORDENONE – Il progetto 4Safety FVG Pordenone prosegue spedito verso il campus cittadino sulla sicurezza stradale del 19-21 aprile in Fiera e svela un’ulteriore ospite speciale che sarà presente nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20: Jimmy Ghione.

Il popolare personaggio televisivo e volto noto di “Striscia la Notizia” si aggiunge così ai due testimonial e campioni delle quattro ruote Anna Andreussi e Andrea Montermini nelle attività di comunicazione e sensibilizzazione che caratterizzano il programma sviluppato dall’Automobile Club Pordenone per conto della Regione Friuli Venezia Giulia. Un progetto che sta coinvolgendo l’intera area territoriale pordenonese anche attraverso personaggi locali legati al mondo dell’automobilismo, o come il duo comico I Papu, impegnati a diffondere messaggi specifici rivolti a tutti gli utenti della strada, a partire dai giovani.

Pilota brillante con numerose esperienze di successo in pista, dove come sulle strade di tutti i giorni è sempre il rispetto delle regole a vincere, Ghione è personaggio da sempre vicino alle tematiche legate alla sicurezza stradale, sempre entusiasta sostenitore di iniziative sul tema della sicurezza. Con l’aggiunta del suo contributo si delinea sempre più l’evento previsto il 19-21 aprile alla Fiera di Pordenone in occasione della 2^ Rassegna Alto Adriatico Motori d’Epoca. Durante quel weekend saranno numerosi gli appuntamenti aperti a tutti e quelli più specifici per addetti ai lavori, categorie e ordini professionali o per gli studenti delle scuole del territorio.

Sempre con l’intento di mantenere viva l’attenzione sull’importanza della consapevolezza e della prevenzione nelle varie situazioni che si possono vivere sulla strada, le attività previste sono di ampio spettro e per tutti i gusti in modo da coinvolgere anche i più piccoli: dagli incontri alle attività al volante, con il coinvolgimento di istruttori professionisti, dalle tante sorprese in serbo fino alla possibilità di cimentarsi sugli esclusivi simulatori professionali da pista Racing Unleashed, che saranno istallati per l’occasione, oltre a quelli di guida sicura.

A precedere il weekend clou, l’intero programma sarà svelato martedì 16 aprile alla conferenza stampa di presentazione dal Presidente dell’Automobile Club Pordenone Corrado Della Mattia e dal Presidente della Fiera Renato Pujatti: appuntamento alle ore 11.00 presso chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone, in caso di maltempo nella Sala Conferenze “Teresina Degan”, in piazza XX settembre a Pordenone.

