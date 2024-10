Pordenone, altro successo e vola in testa in Promozione

PORDENONE – Altra vittoria del Pordenone, che batte 3-1 il Cussignacco al Bottecchia e vola in vetta alla classifica del girone A di Promozione: +1 sul Corva, +2 sulla Buiese. Domenica prossima trasferta in casa dell’Union Martignacco.

Al Bottecchia, di fronte a oltre 800 cuori neroverdi, i ramarri di mister Campaner passano in vantaggio al 14’ con Toffoli di testa. Al 36’ il raddoppio di Borsato su cross di Zamuner. Al 53’ tris di Criaco su rigore, assegnato per fallo su Lisotto. Al 59’ Pascutti accorcia le distanze dal dischetto (nell’occasione del fallo espulso, severamente, Zamuner). Nel finale il Cussignacco spinge: Zanier para, e in contropiede il Pordenone manca il poker in più occasioni.