Pordenone Calcio: ufficiale, Massimo Rastelli alla guida dei neroverdi

PORDENONE – Il Pordenone Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima squadra a mister Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore neroverde ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2023.

Rastelli, originario di Torre del Greco, nella scorsa stagione era subentrato alla Spal concludendo il campionato di Serie B al settimo posto, a pari punti con Brescia e Chievo. Nel suo importante curriculum spiccano le annate alla guida del Cagliari (vittoria della B 2016/2017 e brillante salvezza l’anno successivo in A), dell’Avellino (triennio con promozione in B e semifinale playoff) e della Cremonese (sempre in B).

Agli inizi della carriera mister Rastelli ha allenato Juve Stabia, Brindisi e Portosummaga. Nella carriera da calciatore, ruolo attaccante, Rastelli ha vestito le maglie, in particolare, di Lucchese, Piacenza, Avellino e Napoli.

