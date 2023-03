Pordenone capitale del Design grazie alla Pordenone Design Week 2023

PORDENONE – Al via la 12° edizione della Pordenone Design Week (PDW), evento organizzato dal Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma Design, Confindustria Alto Adriatico, dall’associazione Pordenone Design, con la collaborazione del Comune di Pordenone e della Camera di Commercio.

​

Questa edizione avrà luogo in città dal 13 al 17 marzo 2023 e consolida il rapporto tra il mondo del design, il campus universitario di Pordenone e le aziende del nostro territorio.

Una rassegna dedicata al “collaborative knowledge” che si articola in diversi modi, dagli workshop in cui gli studenti di Design di prodotto e Comunicazione lavorano per fornire nuovi concept alle aziende locali, passando per le lezioni in vetrina fino alla mostra diffusa, una ricetta che attraverso i negozi del centro storico porta il design ai cittadini.

​Durante questa settimana, Pordenone torna ad essere la capitale del design, in cui la ricerca di una via progettuale interdisciplinare animata da studenti e docenti procederà di pari passo con la valorizzazione del ruolo strategico del design nell’affrontare le sfide globali dell’umanità.

Si inizia lunedì 13 con la lectio magistralis su “Design e internazionalizzazione: pace, cultura, innovazione” tenuta dal prof. Lorenzo Imbesi dell’Università La Sapienza di Roma, direttore del centro interdipartimentale “Sapienza Design Research” e nuovo presidente del Cumulus, la più prestigiosa associazione internazionale di università e scuole d’arte, design e media.​

​

Per la Design Week l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) sospenderà la didattica, saranno formati una decina di gruppi di studenti guidati da docenti e professionisti esterni, cosicché un gruppo di aziende selezionate entrerà in Università per dare avvio a sei workshop mirati su tematiche proposte dalle aziende stesse. Gli studenti di uno stesso gruppo provengono da annualità di studio diverse e, attraverso questi workshop, si potranno dedicare alla progettazione di prodotti e servizi su briefing dettati dalle aziende, attraverso la mediazione e il supporto di docenti e tutor.

Anche in questa edizione la PDW inviterà un’università straniera e delle facoltà di Design provenienti da varie parti del globo, per condividere progetti e desideri con i ragazzi di Pordenone. Parteciperanno anche gli istituti tecnici del nostro territorio, assieme ai loro professori.

​

Una delle caratteristiche della PDW è la ricerca di una via progettuale interdisciplinare. Accanto ai gruppi di lavoro di prodotto in cui si cercherà di fornire soluzioni concrete per imprese e committenti privati, sono stati creati gruppi di scenario su tematiche globali come l’alimentazione, lo spreco alimentare o il problema delle abitazioni. L’obiettivo comune è affrontare la progettazione di prodotti, servizi e comunicazione attraverso proposte innovative che mirino a risolvere in modo originale i problemi specifici e i temi concreti lanciati dalle aziende ai ragazzi.

Quali sono le finalità degli workshop? Una maggiore rigenerazione culturale per la città, un potenziamento verso un sistema-paese che metta al centro arte, scienza, cultura e società, sviluppare una mentalità innovativa per le imprese, offrire sempre più occupazione per i giovani laureati.

​

Elemento caratteristico della PDW sono poi le “lezioni in vetrina”, strumento di divulgazione culturale che coinvolge anche i cittadini, durante le quali i giovani designer presentano dei progetti sviluppati all’interno del percorso accademico triennale dell’ISIA Roma Design tenuto presso il Consorzio Universitario di Pordenone.

Inoltre, già dalla scorsa edizione, questa formula ha dato vita ad una mostra diffusa in più negozi, per mostrare come il design italiano sia entrato negli ambienti che costituiscono la quotidianità di tutti: artefatti che sono molto di più di un “prodotto” ma che diventano anzi un’esperienza culturale. Nel 2023 si continuerà su questa linea con la mostra “Design: ArteScienza e Società” allestita presso gli esercizi commerciali del centro.

​

La spinta che la PDW produce sul terreno delle sinergie fra scienza, arte e progetto si sta rivelando benefica per tutto il territorio, anche oltre i confini regionali. Come nel caso di Venezia, dove la possibilità di collaborare per due anni consecutivi ha portato alla realizzazione di una mostra prodotta con elaborati degli studenti del corso di Design, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Scolastico Superiore Paritario “Abate Zanetti”, che ha visto la partecipazione continuativa dell’azienda pordenonese Valcucine. I risultati sono stati presentati in occasione della “Venice Glass Week” del 2021 e 22. Quest’anno si vogliono portare i risultati ottenuti anche a Pordenone in una mostra presso il Centro Culturale “A. Zanussi”.

​

Il 15 giugno avrà luogo nella sala Degan in Biblioteca civica a Pordenone un convegno pubblico conclusivo della Pordenone Design Week, in cui gli studenti, i docenti dell’ISIA e le aziende che hanno collaborato mostreranno i risultati prodotti. In questi anni, infatti, i risultati prodotti a livello di Concept design non sono mai stati oggetto di discussione collettiva fra i protagonisti dell’evento. In questo modo si potrà costruire un cluster del design che, facendo riferimento all’ISIA, potrà diventare un elemento virtuoso nel circuito delle industrie culturali e creative. A questa data saranno invitati anche ospiti delle istituzioni e del territorio.

Per info: www.pordenonedesignweek.it ; [email protected] ; tel. 0434.523072 www.unipordenone.it