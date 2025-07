Giovedì 3 luglio prima regionale “Il gatto con gli stivali”

MANIAGO – Nata dalla penna dello scrittore francese Charles Perrault (1628 –1703), la fiaba “Il Gatto con gli stivali” concluderà la parte dedicata ai bambini e famiglie della rassegna Fila a Teatro sotto gli Alberi organizzata da Molino Rosenkranz. A raccontare la storia che ha fatto il giro del mondo è Giancarlo Vulpes della compagnia Tieffeu di Perugia con uno spettacolo di narrazione, pupazzi (realizzati da Ada Mirabassi) e grandi libri a pop per una rivisitazione divertente, creativa e coinvolgente presentata per la prima volta in regione.

L’appuntamento, gratuito, è in programma per giovedì 3 luglio, alle 18.00, nel Parco del Centro visite del Castello di Maniago grazie alla collaborazione con il Comune.

Perno del racconto è il proverbio “Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredità. Più felice e più contento chi coll’opera e col talento ricco e grande si farà” a sottolineare la differenza tra la fortuna passiva, come per esempio una grande eredità famigliare, e la soddisfazione attiva, quella raggiunta attraverso il proprio talento e il duro lavoro personale.

Nella fiaba il gatto è la misera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli, ma quel micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire, “coll’opera e col talento”, il suo padrone fino a fargli sposare la figlia del Re.

Lo spettacolo sarà preceduto (alle 17.00) dal laboratorio “Volteggiare nell’aria” per costruire con le proprie mani girandole colorate. Anche il laboratorio è gratuito, fino a esaurimento dei posti.

Alle 17.30 una sana merenda insieme, offerta dall’Azienda Agricola Malpaga Kurt di Castions di Zoppola (succo di mela 100%), Gruppo Coop Alleanza 3.0 Pordenonese (mele), Delser di Martignacco (biscotti) per poi accomodarsi sul prato su colorati cuscini che l’organizzazione mette a disposizione del pubblico. Chi lo preferisce, può portarsi un telo da casa. In caso di pioggia, tutto si svolgerà all’interno del Centro Visite Castello.

Fila a Teatro è sostenuta da IoSonoFVG, dalla Fondazione Friuli e dai Comuni partner che hanno ospitato le diverse tappe: Fagagna, Maniago, San Daniele, Spilimbergo, Zoppola.

Tutto il programma e prenotazione (consigliata) per i laboratori su www.filaateatro.it