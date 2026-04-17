Pordenone chiama Europa: torna a maggio la festa del centro tra sapori e commercio

PORDENONE – Torna anche nel 2026 “Pordenone chiama Europa”, uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. La Giunta comunale ha infatti approvato l’organizzazione dell’evento, in programma da venerdì 1 a domenica 3 maggio, accogliendo la proposta dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Ascom-Confcommercio Pordenone – Fiva, porterà nel cuore della città circa 120 espositori provenienti dall’Italia e dall’estero. Un’offerta ricca e variegata che spazierà tra prodotti tipici, artigianato e specialità enogastronomiche, trasformando il centro in un grande spazio di incontro e scoperta. Nelle passate edizioni l’evento ha fatto registrare numeri importanti, con circa 150 mila presenze complessive.

«Pordenone chiama Europa è un’iniziativa che porta valore concreto alla città – sottolinea l’assessore Badanai Scalzotto – perché anima il centro, richiama visitatori e crea opportunità diffuse per il commercio e le attività locali». L’obiettivo è infatti quello di sostenere il tessuto economico e rafforzare il ruolo del centro come luogo di socialità e scambio.

Il programma si svilupperà nell’arco di tre giornate, con apertura degli stand dalla mattina fino alla sera inoltrata. Le aree coinvolte saranno diverse zone strategiche del centro, tra cui piazza XX Settembre, viale Martelli, piazzale Ellero dei Mille, via Battisti, via Trento e parte di via Santa Caterina, con alcuni adattamenti legati ai cantieri in corso.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, oltre alla sospensione del mercato cittadino del sabato. Misure organizzative necessarie per assicurare ordine e piena fruibilità degli spazi.

“Il lavoro fatto va nella direzione di rendere questo appuntamento sempre più attrattivo e ben organizzato”, conclude l’assessore. Anche per il 2026, dunque, “Pordenone chiama Europa” si conferma un evento strategico per la promozione e la vitalità della città.