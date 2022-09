Pordenone Pedala, le modifiche alla viabilità

PORDENONE – Per la 49° edizione della Pordenone pedala in programma per domenica 11 settembre il Comando di Polizia locale ha disposto alcune limitazioni alla circolazione.

Dalle 6 alle 10 saranno istituiti il divieto di transito e di sosta in piazza Risorgimento e di sosta in viale Tieste.

Per consentire l’allestimento della zona e il raggruppamento dei partecipanti dalle 6 alle 13 non si potrà sostare in viale Dante nel tratto adiacente al parco Galvani, in via del Maglio adiacente al parco, in via Vallona nel tratto limitrofo e prospiciente l’ingresso carrabile al parco e in via Damiani.

Il programma prevede la partenza della carovana cicloturistica da piazza Risorgimento alle 8.30 circa per proseguire su viale Dante, Riviera del Pordenone , nelle vie San Marco, Codafora, Cappuccini, Tessitura e poi con l’ ingresso nel territorio del comune di Porcia.

Per tale ragione il transito veicolare verrà temporaneamente sospeso per il tempo necessario al deflusso della carovana.

Questo medesimo provvedimento varrà anche al rientro in città che avverrà dal territorio del comune di Porcia a cominciare dalle le 11 circa.

Il serpentone di bicilette transiterà lungo le vie Polcenigo, attraversamento di viale Venezia, del Troi, Chiesa di Rorai, piazzale San Lorenzo, Maggiore, della Ferriera, largo San Giacomo, attraversamento via Oberdan, Damiani, Mazzini, nelle piazze Cavour e XX Settembre e nei viali Martelli e Dante per concludersi entrando al parco Galvani.

Inoltre, lungo il percorso la circolazione sarà sospesa almeno 15 minuti prima del passaggio della carovana.