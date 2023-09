Pordenonelegge, Buttafuoco con “L’Italia di Berlusconi”

PORDENONE – Se la scomparsa di Silvio Berlusconi renderà memorabile la data del 12 giugno 2023, c’è un libro che non mancherà di essere ricordato come una delle riflessioni più argute, originali e certamente più tempestive intorno alla figura del politico e imprenditore italiano più noto e discusso al mondo: “Beato lui.

Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi” porta la firma dell’editorialista e saggista Pietrangelo Buttafuoco, usciva per Longanesi all’indomani della scomparsa di Berlusconi, lo scorso giugno.

Nell’ambito di pordenonelegge 2023, ai nastri di partenza mercoledì 13 settembre, due presentazioni del libro faranno tappa fra Trieste e Pordenone nella giornata di venerdì 15 settembre: alle 18, a Trieste, nella Sala Maggiore della Camera di Commercio spazio al dialogo dell’autore con il Direttore de L’identità Tommaso Cerno, sul filo rosso “L’Italia di Berlusconi”.

Per disvelare insieme all’autore tutti i ruoli giocati da Silvio Berlusconi: drammaturgo, scenografo, suggeritore, datore luci, interprete e regista. Il sipario non scende mai, il protagonista continua e continuerà per sempre a calcare il palcoscenico perché ogni sua asse l’ha immaginata, costruita e levigata lui, e la sua unicità coincide con l’Italia stessa.

E alle 21.30, nello Spazio San Giorgio a Pordenone riflettori sul secondo incontro, in dialogo con il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini: per analizzare trent’anni di storia italiana intorno alla figura di Silvio Berlusconi, fra gesta politiche e ascesa professionale, provocazioni e amori, successi e fallimenti, L’ingresso è libero, prenotazioni operative fino ad esaurimento dei posti disponibili sul sito pordenonelegge.it

«È un libro – racconta Buttafuoco – che non vuole essere un pamphlet politico e neppure un racconto epico o tragico. Un canovaccio pronto a diventare copione, perché la forma adatta a raccontare Berlusconi è lo spettacolo. Il volume era già in prenotazione ad aprile presso i librai quando Berlusconi entrava in ospedale e nessuno più poteva sapere come sarebbe uscito.

Abbiamo quindi deciso di posticiparlo, mi sono avvalso della verità letteraria con pagine che raccontavano ciò che non osavo immaginare: laddove c’era una folla che lo abbracciava nell’addio di un funerale, ho ricostruita la moltitudine che lo applaudiva all’ingresso nel Quirinale, finalmente eletto Capo di Stato. Beato Lui esce, e diventa Beato subito …”

INFO​​ Il programma del festival su pordenonelegge.it

