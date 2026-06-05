Effusioni tra due gay, Menia (FdI) li attacca “Basta”

FVG – Diverbio in aeroporto, a Fiumicino, tra il senatore triestino di Fratelli d’Italia, Roberto Menia (nella foto dove gioca ai videogame in Parlamento), e una coppia gay, nella saletta di attesa dello scalo romano. A far arrabbiare Menia le effusioni tra due uomini, una coppia gay, che nel corso di una videochiamata si è lasciata andare a carezze e baci.

Secondo i testimoni, l’esponente di FdI si sarebbe scagliato verbalmente contro i due: «Questo è un posto pubblico, non potete fare quello che volete. Basta, le effusioni fatevele a casa vostra, non qui». I toni accesi hanno sollevato perplessità e preoccupazione tra i presenti nella sala d’attesa, tanto da spingere la coppia a chiedere l’intervento di una hostess della compagnia aerea per placare gli animi.

La replica dei due passeggeri non si è fatta attendere, trasformandosi rapidamente in un duro alterco: «Lei è una brutta persona, un omofobo», hanno ribattuto a Menia.

Menia: «Ho semplicemente ricordato le regole dell’educazione, che sono uguali per tutti. Comunque – ha concluso- questi pensano di potersi comportare come vogliono, mentre ci sono regole di educazione che valgono per tutti». Nell’area si trovava anche il capogruppo del M5s di Palazzo Madama, Luca Pirondini, che è intervenuto contro il senatore. Al.Rin.