Pordenonelegge, Henry Lévy e Aramburu chiudono la 25^ edizione

PORDENONE – Tanti i libri in anteprima a Pordenonelegge nella giornata conclusiva, domenica 22 settembre.

Tanti nomi della letteratura internazionale: il filosofo francese Bernard-Henri Lévy presenta “Solitudine di Israele”(La Nave di Teseo);il romanziere spagnolo Fernando Aramburu racconta “Il bambino”(Guanda), Enrico Brizzi in anteprima assoluta presenta ”DUE” (HarperCollins), l’atteso sequel di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”; e lo scrittore francese Michel Onfray sfoglia – in collegamento -“Teoria di Gesù. La biografia di una idea”(Ponte alle Grazie). François Bégaudeau racconta “L’amore è una cosa semplice”(Salani) e Laurent Binet arriva al festival con “Prospettive”(La Nave di Teseo). Grande attesa per la prima presentazione del libro di Papa Francesco “Sii tenero, sii coraggioso”(Garzanti), a cura di Padre Antonio Spadaro. Dal Giappone Hiroko Oyamada arriva con “Donnole in soffitta”(Neri Pozza). Tra gli italiani in anteprima domani Federico Rampini “Grazie, Occidente!” (Mondadori); Aldo Cazzullo “Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia” (HarperCollins); Mauro Corona “Lunario sentimentale”(Mondadori); Marta Aidala “La strangera” (Guanda); Marianna Corona “Le Vèinte. Le streghe del vento” (Giunti); Angelo Carotenuto “Viva il lupo”(Sellerio); Andrea Segrè e Ilaria Pertot “La spesa nel carrello degli altri.

L’impoverimento alimentare”(Baldini + Castoldi); Andrea Moro “Cinquantun giorni” (La Nave di Teseo); Francesco Recami “Wunderland”(Sellerio); Antonella Cilento “La babilonese”(Bompiani); Barbara Nappini: “La natura bella delle cose”(Slow Food). Novità per la poesia con la nuova raccolta di Maurizio Cucchi “La scatola onirica”(Mondadori).

Prime presentazioni in Italia per Deborah Willis “La mia ragazza su Marte”(Bollati Boringhieri) e Piedad Bonnett “Quel che non ha nome”(Codice).

Altri protagonisti al Festival del libro e della libertà: Antonio Riccardi, Carlo Cottarelli, Sigfrido Ranucci, Giancarlo Pontiggia, Antonio Caprarica, Lucio Luca, Annarita Briganti, Arianna Boria, Ángeles Caso, Telmo Pievani, Gianrico Carofiglio, Domenico Starnone, Eraldo Affinati, Claudio Vercelli, Michelangelo Agrusti, Ginevra Lamberti, Federica Manzon, Isabella Leardini, Antonio Rezza, Donato Carrisi, Matteo Bordone, Maurizio Maggiani, Gianrico Carofiglio,

Domenica 22, la consegna del Premio Letterario Friuli-Venezia Giulia “Il racconto dei luoghi e del tempo” allo scrittore Diego Marani che presenterà il racconto inedito “La lingua virale”.

A suggellare la festa della 25^ edizione di pordenonelegge, il concerto conclusivo dell’Orchestra del Friuli Venezia Giulia, diretta dal M° Paolo Paroni, su musiche di Ennio Morricone.