Pordenonelegge, il 19 oltre 60 incontri e 200 protagonisti

PORDENONE – Giovedì 19 settembre a Pordenonelegge oltre 60 incontri e 200 protagonisti.

La giornalista Monica Maggioni presenta “Spettri. Il male che credevamo di esserci lasciati alle spalle” (Longanesi) e la scrittrice spagnola Rosa Montero al festival con “Il pericolo di essere sana di mente” (Ponte alle Grazie). Anteprime per i libri del giornalista e scrittore tedesco Daniel Schulz “Eravamo come fratelli” (Bottega Errante) e di Shaul Bassi “Pianeta Ofelia. Fare Shakespeare nell’Antropocene” (Bollati Boringhieri).

Arrivano anche “Lino Zanussi. La grande biografia”, firmato da Piergiorgio Grizzo per Biblioteca dell’Immagine; il nuovo saggio di Gustavo Corni “L’Italia occupata 1917-1918. Friuli e Veneto orientale da Caporetto a Vittorio Veneto” (Gaspari); “I ragazzi della strada accanto” (Biblioteca dell’Immagine) di Marco Anzovino. Per pordenonelegge junior, il nuovo libro di Ludovica Cima “Sylvie sogni di seta” (Mondadori Ragazzi).

Il 19 a pordenonelegge in anteprima la raccolta “15 racconti per 15 anni. il libro di pordenonescrive”, a cura di Alberto Garlini, che include un racconto per ogni anno di corso, scritto dagli ex studenti che si sono distinti nel mondo delle lettere. Novità poesia: al festival Lino Roncali presenta la raccolta “Il mio amico colleziona le ceramiche di Meissen” (Samuele Editore).

Fra i protagonisti a pordenonelegge: Vittorino Andreoli, Arrigo Sacchi, Francesco Costa, Antonio Polito, Luca Zaia, Emanuele Arioli, Vera Gheno, Enrico Galiano, Federico Buffa, Marco Aime, Valeria Palumbo, Armando Massarenti, Chiara Lico, Chiara Carminati, Antonio Moresco.