Pordenonelegge, Kurkov presenta nuovo romanzo “Api grigie”

PORDENONE – Si apre oggi, mercoledì 13 settembre, la 24^ edizione di pordenonelegge, e ad inaugurare il festival sarà un’anteprima focalizzata nel vivo dell’attualità, la presentazione di “Api grigie” (Keller), il nuovo romanzo firmato dallo scrittore Andrei Kurkov, la voce letteraria più nota dell’Ucraina del nostro tempo. Oggi l’autore ucraino ha incontrato la stampa al festival, intrecciando alcune riflessioni di stretta attualità al racconto della sua ultima fatica.

“La guerra – ha spiegato – non finirà finchè Putin non sarà destituito o verrà ucciso. L’incontro di oggi fra Putin e il leader nord-coreano dimostra che alla Russia non bastano più armi e munizioni, cercano per questo l’aiuto dei pochi Paesi che possono aiutarli Iran,Cina e appunto la Corea del nord. Il vertice di oggi testimonia che sul piano politico che si è formato un raggruppamento di Paesi intenzionati ad aiutare la Russia nella guerra per combattere soprattutto gli americani».

“Api grigie”, che Andrei Kurkov presenterà alle 18.30 al Teatro Verdi di Pordenone in dialogo con il curatore di pordenonelegge Alberto Garlini, non è un romanzo sulla guerra, richiama piuttosto classici come “Il buon soldato Sc’vèik”, che aiutano a comprendere meglio il mondo.

Un romanzo pieno di atmosfera e saggezza, che costringe il lettore a rallentare, ricordandogli ciò che conta di più. Libro vincitore del Prix Médicis Étranger 2022 e del National Book Critics Circle Award – miglior traduzione 2022 – il romanzo è un grande successo internazionale che pone Kurkov al fianco di grandi scrittori che hanno messo a nudo con ironia le insensatezze della guerra, ed è allo stesso tempo un romanzo poetico e attuale dove la natura e il rapporto dell’uomo con gli altri esseri viventi sono al centro della narrazione.

