Presentata l’11 Edizione del Polinote Music Festival

PORDENONE – Giunto alla sua 11ma edizione, il Polinote Musica Festival propone un ricco ed originale calendario di concerti, tutti ad ingresso libero, tra giugno e settembre 2024, in alcuni luoghi di particolare valore artistico, culturale e paesaggistico, un viaggio musicale al cui centro si trova la Città di Pordenone, luogo privilegiato per lo svolgimento della maggior parte degli eventi, grazie ad un rapporto consolidato tra il Festival e la sua Città.

Il festival

Il Polinote Music Festival è un progetto musicale trasversale che raccoglie e intreccia diversi generi musicali (classico, jazz, pop/rock), proposte innovative e coinvolgenti, riservando al pubblico occasioni uniche dove la dimensione culturale, sociale e l’esperienza emotiva si intrecciano alla passione per la musica.

In un dialogo stretto tra musica, comunità e territorio, il Festival propone nel pordenonese una serie di appuntamenti di grande spessore musicale e culturale, realizzandoli in modo innovativo in una varietà di luoghi, stili e nuovi accostamenti, sotto la preziosa direzione artistica del noto sassofonista e clarinettista Francesco Bearzatti, musicista pluripremiato, con all’attivo numerosissime collaborazioni internazionali e discografiche, tra cui Enrico Rava e Joe Lovano.

Il Festival valorizza la musica come interazione tra persone, esperienze e generazioni, proponendo un programma volto ad abbracciare l’intera comunità, per rivolgersi, soddisfare e stimolare l’interesse di più target di pubblico, con ingresso libero agli eventi.

Si pone inoltre l’obbiettivo di contribuire a rendere il territorio pordenonese un luogo culturalmente attraente attraverso l’amore per la musica.

Polinote Music Festival è un’iniziativa di POLINOTE Cooperativa Sociale Onlus realtà fondata a Pordenone nel 2013 e diventata in breve tempo punto di riferimento per la Regione FVG nel campo della formazione e dell’organizzazione di manifestazioni ed eventi musicali.

La manifestazione viene realizzata con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone, Pordenone Turismo, Banca 360 FVG, Tirelli Medical, BCC Pordenonese e Monsile.

In collaborazione con Teatro G. Verdi di Pordenone, Festa della Musica, Comune di Caneva, Segovia Guitar Academy, Kunst Uni Graz, Fondazione Pia Baschiera Arrigo Tallon, Associazione Down FVG Sezione Pordenone, Casa dello Studente A. Zanussi Pordenone, Associazione Alternote, Confcooperative Pordenone.