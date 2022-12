Presentazione nuova squadra Polizia locale Pordenone e Cordenons

PORDENONE – In un’ottica di riorganizzazione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del distretto di Pordenone e Cordenons è stata presentata presso il comando pordenonese la nuova squadra di agenti, che portano ad essere oltre sessanta le unità attive sul territorio dei due Comuni.

Presenti il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove e l’assessore alla sicurezza del medesimo Comune Lucia Buna.

Come ha spiegato il comandante Maurizio Zorzetto, è stato necessario avviare un piano di ristrutturazione del Comando attraverso una trasformazione interna radicale che andasse a colmare i vuoti manifestatisi nell’erogazione dei servizi.

Attraverso la formazione di personale nuovo dal Comando si intende garantire una presenza costante e sistematica sul territorio, sia in orario diurno che in quello notturno, mediante azioni di pattugliamento, controllo stradale, in condizioni di urgenza ed emergenza.

«L’obiettivo – afferma Zorzetto – è quello di poter contare sempre su 3 pattuglie per turno durante il giorno e su almeno 2 in orario serale, da lunedì al sabato. In questo modo intendiamo fornire una percezione chiara della nostra presenza in città, intervenendo anche su quei fenomeni di devianza che possono essere facilmente contenuti e prevenuti, stando in mezzo alla gente».

Dichiara il sindaco Ciriani: «Per venire incontro alle numerose e sollecite richieste dei cittadini di Pordenone si è vista la necessità per la Polizia Locale di pensare ad un nuovo organigramma, implementato di un ingente numero di unità a supporto del Corpo già esistente. In questo modo si potrà rispondere sia alle esigenze della città, soprattutto in termini di sicurezza, viabilità e tutela ambientale, che a quelle dei nostri stessi agenti, favorendo una loro crescita professionale e personale».