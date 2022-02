Ramarri ancora sconfitti; Pordenone-Cittadella 0-1

LIGNANO SABBIADORO – I ramarri non riscattano la debacle di Parma. Il Cittadella espugna (0-1) il Teghil e per i neroverdi diventa sempre piu’ difficile la rincorsa ai play out che dista 7 punti. Decide il match una rete di Beretta dopo appena tre minuti di gioco. Con questa sconfitta il Pordenone resta ultimo in classifica a 12 punti con il LR Vicenza che si distacca di un punto grazie al pareggio ottenuto a Pisa. I ramarri ritorneranno in campo sabato 19 febbraio alle ore 14.00 in trasferta al Granillo contro la Reggina.

Il tabellino:

PORDENONE – CITTADELLA 0-1

GOL: 3′ pt Beretta.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni (19′ Lovisa), Barison, Dalle Mura, Anastasio (38′ st Sylla); Zammarini, Torrasi, Deli (1′ st Vokic); Cambiaghi; Pellegrini (1′ st Di Serio), Butic. A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Stefani, Valietti, Bassoli, Sylla, Perri, Gavazzi, Iacoponi. All. Tedino.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Del Fabro, Frare, Donnarumma; Vita (40′ st Mazzocco), Pavan (40′ Lores Varela), Mastrantonio (25′ Laribi); Beretta; Baldini, Okwonkwo (28′ st Tavernelli). A disp.: Maniero, Perticone, Benedetti, Visentin, Ciriello, Icardi. All. Gorini.

ARBITRO: Sozza di Seregno, assistenti Berti di Prato e Bercigli di Firenze. Quarto ufficiale Iacobelli di Pisa. Var: Minelli di Varese. Avar: Valeriani di Ravenna.

NOTE: ammoniti Deli, Cassandro, Tedino, Frare, Di Serio, Pavan, Tavernelli e Laribi. Angoli 4-6. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

P.G.