Restyling della Farmacia comunale di viale Grigoletti

PORDENONE – Dopo un lavoro di restyling realizzato in tempi brevi, è stata inaugurata quest’oggi la Farmacia comunale di viale Grigoletti. Presenti al taglio del nastro il vicesindaco reggente Alberto Parigi, l’assessore con delega alle Farmacie comunali Walter De Bortoli, il presidente dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Pordenone Luciano Maschio, le dott.sse Elena Zambon e Sara Deganuto e il personale della farmacia.

​Come spiegato dalla dott.ssa Zambon, questo restyling intende offrire nuovi servizi ai cittadini.

Infatti è stata rinnovata la saletta riservata a tutti coloro che desiderino eseguire le analisi del sangue capillare per il controllo di alcuni parametri tra cui l’emoglobina glicata, la media glicemica, il profilo lipidico con colesterolo totale, HDL e trigliceridi. Qui sarà inoltre possibile effettuare i test rapidi Covid, i test Streptococco e le vaccinazioni anti influenzali, servizio molto apprezzato e richiesto dai cittadini.

​

I lavori, che hanno portato anche alla sostituzione completa dell’arredo della farmacia, si sono concentrati in una sola settimana, grazie alla preziosa collaborazione degli operai comunali e del personale della ditta che ha realizzato e installato il mobilio. Un efficiente lavoro di squadra, coadiuvato dall’Ufficio tecnico del Comune e dalla dirigente Sabrina Paolatto, che il personale della farmacia ringrazia.

​«In un momento in cui la sanità si trova ad affrontare un momento difficile – afferma il vicesindaco reggente Parigi – siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere più accogliente ed efficiente uno dei presidi sanitari del nostro territorio che favorisce, coi servizi che propone, tutti i cittadini».

​«Questa – sottolinea il presidente Maschio – è la seconda farmacia comunale di Pordenone di cui l’Amministrazione rinnova i locali. Ringrazio pertanto il Comune per l’attenzione che rivolge alle farmacie, che in tal modo sono in grado di fornire un significativo supporto alla sanità con numerosi servizi a beneficio della salute pubblica».

​L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione dei locali da parte del parroco don Alberto Bortolin.