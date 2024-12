Riattivata “La Vetrina”, servizio di pubblicazione online delle opportunità di impiego

PORDENONE – È stato completamente rinnovato il servizio di diffusione delle opportunità di lavoro e di volontariato curato dall’Informagiovani e dalle Politiche giovanili del Comune di Pordenone. Il servizio, che ha mantenuto lo storico nome de “La Vetrina”, è stato digitalizzato per consentire la connessione tra le aziende che offrono posizioni lavorative o di volontariato e le persone desiderose di mettere a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo a favore della comunità.

​La pubblicazione online è stata progettata per offrire gratuitamente una piattaforma facile da utilizzare, intuitiva e agevolmente accessibile sia a privati, che ad agenzie per il lavoro, enti o associazioni, che potranno vedere pubblicati in pochi minuti i loro annunci.

​

La pagina dedicata alle offerte sarà gestita direttamente dall’Informagiovani del Comune, che promuoverà gli annunci rendendoli accessibili ad un vasto pubblico di potenziali candidati, giovani e meno giovani.

​

Molti sono i vantaggi per le aziende e le organizzazioni che utilizzeranno questo servizio, che garantirà la pubblicazione in piattaforma per 15 giorni delle loro proposte lavorative o di volontariato, offrendo agli interessati la possibilità di candidarsi. All’interno della comunità si costituirà quindi un’importante rete di aziende, organizzazioni no profit e professionisti del settore, nonché un punto di riferimento per i cittadini di tutte le età.

​

«Nella rosa delle tante iniziative promosse dalle Politiche giovanili – spiega il vicesindaco reggente Alberto Parigi – questa si rivela di cruciale importanza, poiché un sito che favorisce la domanda/offerta in ambito lavorativo risulta di grande aiuto per le aziende, soprattutto in un momento in cui la ricerca di determinate figure professionali è più difficile che in passato».

​

Prima della pubblicazione, gli annunci saranno vagliati dall’Informagiovani, che garantirà il rispetto delle normative in materia di lavoro, volontariato e parità di genere.

Al servizio si accede dalla home page del sito del Comune di Pordenone alla sezione “Da sapere”. Per consultare gli annunci pubblicati: www.comune.pordenone.it/lavetrina , mentre l’elenco delle offerte è disponibile al link www.comune.pordenone.it/segnalaofferta

​Per qualsiasi informazione [email protected] , o chiamare l’Informagiovani allo 0434.392537.