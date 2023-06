Rigenerazione urbana, intervento di Alberto Marchiori

PORDENONE – Il tema della rigenerazione urbana è sempre più di grande attualità al punto che Archistar, Economisti e Sociologi ne parlano con dovizia di termini e competenza alla luce di cambiamenti di vita quotidiana, di riuso di spazi abbandonati, di Smart-City ( vedi articolo del Sole 24 Ore di ieri da parte dell’amico Aldo Bonomi), di cambiamenti climatici ed ambientali ma a quanto pare anche i cittadini comuni e/o politici o pseudo politici esprimono giustamente la propria opinione .

Detto questo corre l’obbligo ricordare che la scrivente Associazione (Pubblico-Privata) nata grazie all’Incipit di Confcommercio provinciale e quindi del sottoscritto Aberto Marchiori nella duplice veste di Presidente di entrambe le Associazioni ha affrontato queste tematiche con precisione, determinazione e soprattutto con fatti concreti.

A memoria d’Uomo vorrei ricordare il concorso d’Idee GIANNINO FURLAN “PORDENONE CITTA’: FUNZIONI E IMMAGINI” realizzato nel 2001 ( in campagna elettorale) e sostenuto dalla Banca Popolare Friuladria e dalla C.C.I.A.A. di Pordenone ( comitato organizzatore e giuria presieduti dal sottoscritto) e ancor prima la proposta di riqualificazione ( sempre in campagna elettorale) di Piazza XX Settembre, Piazzetta Cavour, Corso Garibaldi e un piccolo tratto di Via Mazzini realizzati dalla rieletta Giunta Pasini.

Quanto al concorso d’idee il nuovo Sindaco di allora Sergio Bolzonello lo utilizzò a livello di manuale operativo, come testimoniano le opere infrastrutturali realizzate durante i suoi due mandati.

Nell’anno 2009, dopo aver girovagato in tutta Europa alla scoperta di varie iniziative Urbanistiche e di gestione dei Centri Storici (vedi la nuova versione del Town Centre Manager) abbiamo proceduto alla costituzione di Sviluppo & Territorio con la presenza di diverse Istituzioni (diverse anche per colorazione politica), Associazioni, Banche del Territorio, eccetera.

Successivamente la Regione FVG con l’allora Assessore Seganti alle attività Produttive, su nostro progetto bandì il famoso “PISUS” che valse nel nostro territorio circa € 9.000.000,00 (cadauno) ai Comuni di Pordenone e Maniago e di questi € 1.700.000,00 (sempre cadauno) vennero destinati al Terziario.

Qualche anno dopo venne pubblicato a livello Nazionale il ”BANDO PERIFERIE“ (a scavalco tra la giunta Pedrotti e la giunta Ciriani) e grazie alla collaborazione dell’amministrazione Ciriani con le diverse Associazioni ed in particolare con ASCOM e la CCIAA di PN (i funzionari dell’ASCOM e della CCIAA lavorarono in pieno Agosto insieme ai funzionari del Comune) fummo tra i vincitori del Bando con una dotazione di circa € 18.000.000,00 di cui € 3.480.000.00 destinati alle aziende del Terziario sia del commercio che dell’artigianato.

Da allora con il Sindaco Ciriani si fece un patto non scritto di partecipare ad ogni e qualsiasi bando di interesse per la Città e mi pare che i risultati lo confermino. Con lo stesso Sindaco, su indicazione del Presidente Fedriga si è dato seguito ad un progetto pilota a livello regionale ( sempre su Pordenone) che ha partorito la Legge Regionale “ SVILUPPO IMPRESA” dove guarda caso si parla di Rigenerazione Urbana, Forestazione Urbana, di fiscalità e di distretti del Commercio.

I distretti del Commercio poi, al di là delle loro intrinseche potenzialità e prospettive di finanziamento (ad oggi piuttosto scarse) hanno di fatto ampliato l’operatività a progetti di Area Vasta consentendo (almeno sulla carta) di accedere anche a Bandi Nazionali ed Europei facendo massa critica (superando ovviamente i 50.000 abitanti). A tutt’oggi stiamo promuovendo insieme ad ANCI FVG un nuovo progetto di cui vi daremo informazioni molto presto.