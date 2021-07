Rinnovato direttivo Fiva ambulanti, confermato presidente Andrea Maestrello

PORDENONE – Andrea Maestrello, titolare di una attività di abbigliamento su aree pubbliche, nonché presidente regionale della Fiva-Confcommercio, è stata confermato per il prossimo quinquennio (2021-2026), alla guida del gruppo Ambulanti per il Friuli occidentale. La decisione nel corso dell’assemblea di categoria svoltasi nella sede provinciale dell’Ascom per rinnovare, come da statuto, gli organi sociali.

Questa la composizione del nuovo direttivo del Gruppo che affiancherà il presidente Maestrello e che, a breve, metterà a punto un calendario di attività promozionali per i prossimi anni. I loro nomi sono: Paride Almacolle (Treppo Grande), Mauro Plazzotta (Cordenons), Luciano Maccan (San Donà di Piave).