Riqualificazione Rorai Grande, presentato il progetto

PORDENONE – ​È stato presentato durante un incontro pubblico presso la sala parrocchiale “Don Veriano” a Rorai il progetto di riqualificazione del quartiere di Rorai Grande.

Un incontro promesso dall’Amministrazione e aperto a tutti i cittadini, nel quale è stata illustrata dall’architetto Michele De Mattio la prima bozza progettuale relativa al 2° lotto dei lavori che riguardano la viabilità del centro di Rorai, di via Maggiore e delle strade limitrofe.

Continua infatti la riqualificazione del quartiere, che ha già portato alla realizzazione di un 1° lotto con la sistemazione del piazzale San Lorenzo e la realizzazione di marciapiedi e percorsi privi di barriere architettoniche.

​

Ora la progettazione continua a piccoli passi, spostando l’attenzione verso l’area della scuola dell’infanzia Santa Lucia e della primaria Grigoletti.

Nel primo stralcio del 2° lotto si intende sistemare la pavimentazione, creare una serie di nuovi marciapiedi in continuità con quelli della piazza, creare una sorta di piazzetta su via Maggiore in prossimità della scuola materna, cosicché tutti coloro che accompagneranno i bimbi all’asilo, possano trovare un luogo tranquillo e sicuro in cui potersi fermare e fare due chiacchiere.

L’ipotesi dell’abbattimento di una vecchia casa su questa via permetterebbe di mettere in sicurezza l’entrata al nido, creando maggiore continuità sul percorso che conduce poi alla scuola Grigoletti.

​

Dal momento che Rorai è l’unica realtà cittadina a non possedere un servizio Pedibus per l’accompagnamento a piedi dei bimbi a scuola, l’associazione Piccoli Passi s’è messa a disposizione per pensare di avviare anche qui il servizio, inaugurandolo proprio in occasione con l’apertura della scuola.

Il camminamento dietro l’edificio che dovrà essere demolito potrebbe forse consentire il passaggio dei bambini attraverso un’area verde per raggiungere in sicurezza la scuola materna Santa Lucia.

​Il secondo stralcio del 2° lotto comprende l’area che dalla Grigoletti arriva fino all’osteria da Mingot.

Il muretto di cinta della scuola arretrerà facendo sì che la fila degli alberi esistente vada a comporre una piazzetta pavimentata con aiuole o pensiline, per accogliere i ragazzini in attesa dello scuolabus. Poi, procedendo verso Mingot, all’angolo con via Abba si prevede uno slargo con nuova pavimentazione lastricata, che metta in risalto magari una bella scultura.

I parcheggi di via Maestri Zanetti e di via Maggiore saranno rinnovati, verrà data nuova vita alla pista ciclabile retrostante e tutta quest’area sarà decisamente ricca di alberi e piante. Si sta considerando l’ipotesi di pavimentare con del porfido la parte di via Maggiore che da via Abba conduce fino all’imboccatura della ciclabile al fine di richiamare, anche idealmente, la pavimentazione già realizzata nei pressi della chiesa di San Lorenzo. Poiché lungo tutta l’area non si potrà procedere oltre i 30 km/h, saranno realizzate anche delle cunette di rallentamento.

Per il lato dei portici verranno realizzati dei marciapiedi a raso che, talora, avranno delle piccole rampe.

​Questo 2° lotto, in continuità col primo, presenta un utile sistema di piazzette, alberi, verde ed un piccolo incremento di parcheggi rispetto ad oggi.

Il costo del lotto n.2 si aggira sui 2 milioni di euro e comprende la demolizione del vecchio edificio, la riqualificazione di marciapiedi e il rifacimento del manto stradale, di slarghi, piazzette, aiuole, panchine ed alberi, fino all’osteria da Mingot. Tutti questi lavori saranno realizzati nei prossimi anni, tenendo conto un anno sarà necessario per realizzare un progetto definitivo e per procedere con gli espropri.

​

Dai cittadini, convenuti per ascoltare la proposta di riqualificazione del quartiere, sono stati raccolti suggerimenti, osservazioni e idee.

Numerose le domande poste all’Amministrazione e al progettista in merito all’abbattimento del vecchio edificio, ai marciapiedi, alla pista pedonale, agli stalli per le biciclette, ai parcheggi, al materiale da utilizzare per il manto stradale.

Tra qualche mese è previsto un secondo incontro, per presentare a tutti l’evoluzione del progetto, a seguito delle indicazioni emerse da questa prima serata.