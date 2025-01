Selezione Eures: 20 posti per gelaterie italiane in Austria e in Germania

PORDENONE – Anche quest’anno il Coordinamento Nazionale EURES ha dato avvio alla selezione per gelaterie italiane in Austria e in Germania.

Il reclutamento, sostenuto da Regione FVG e dai Comuni di Pordenone e San Vito al Tagliamento, mira ad individuare diversi profili da inserire per coprire un totale di circa 200 posizioni disponibili, di cui 20 da reperire nel Friuli Venezia Giulia. Il periodo di lavoro andrà da marzo/aprile fino a settembre/ottobre 2025, con possibilità di contratto a tempo determinato solamente per i mesi estivi oppure di contratto annuale (presso le gelaterie che non chiudono stagionalmente).

​I profili che si ricercano sono camerieri/e, banconieri/e e addetti/e al laboratorio per la produzione di gelato che abbiano maturato una minima esperienza nel settore ristorazione (camerieri/e, barman, commis) o, in assenza di esperienza, che possiedano una conoscenza di base del tedesco (A1).

L’evento di presentazione e i colloqui si svolgeranno mercoledì 29 gennaio 2025 dalle 13.30 alle 17.30 a Pordenone presso l’Aula Master (piano terra) a Palazzo Badini, in via Mazzini, 2.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum entro lunedì 27 gennaio 2025 al link https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/Z112-81096 cliccando su “mi candido” e verranno poi ricontattati. Per info è possibile contattare EURES e i Servizi alle Imprese della Regione FVG: Stefania Garofalo ([email protected] – tel. 329.7508737) e Ingrid Del Bianco ([email protected] – tel. 0434.529595).​