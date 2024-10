Seniores lavoro Electrolux Professional, prima borsa di studio

PORDENONE – L’associazione Seniores del Lavoro Electrolux Professional di Vallenoncello di Pordenone ha istituito per l’anno scolastico 2023/2024 un bando di concorso per borse di studio in denaro, chiusosi ad agosto. Si è trattato di una prima edizione, riservata ai figli dei dipendenti Electrolux Professional Group diplomatisi presso gli istituti superiori di ogni indirizzo formativo, che abbiano raggiunto il punteggio di almeno 95/100.

Nei giorni scorsi nella sede dell’associazione si è tenuta la cerimonia di premiazione del vincitore. Si tratta di Mattia Carlet, studente dei licei Pujati di Sacile, indirizzo scientifico, figlio della dipendente Monica Balbinot: il giovane è stato premiato oltre che per l’ottimo voto di diploma conseguito pari a 95/100, anche per il suo brillante curriculum di studi a dimostrazione dell’impegno e del merito.

Le premiazioni si sono tenute alla presenza del presidente dei Seniores del Lavoro Electrolux Professional, Gian Carlo Basso, e di tutto il consiglio direttivo dell’associazione, dei rappresentanti aziendali, Patrizio Mazzocut, direttore di stabilimento, e Alessandro Mellina, e dei componenti la commissione giudicatrice, i professionisti Raffaele Campanella e Waldo Pagani.

Mellina ha rilevato l’importanza dell’iniziativa dei Seniores, anche per la visibilità che dà all’azienda nell’ambito delle scuole del Friuli occidentale. Si è quindi complimentato con il premiato per i brillanti risultati conseguiti come da curriculum.

Il presidente Basso, da parte sua, ha

illustrato i motivi di questa iniziativa che vuole valorizzare il merito scolastico dei figli dei soci dell’associazione, annunciando che sarà riproposta anche per l’anno scolastico in corso.