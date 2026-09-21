Sergio Mattarella a Pordenonelegge: «Cultura e libertà non si fermano ai confini»

Dall’inviato

Maurizio Pertegato

PORDENONE – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso la 27ª edizione di Pordenonelegge con un intervento dedicato al rapporto tra cultura, libertà e democrazia. Dalla memoria degli 80 anni della Repubblica al valore del dissenso, fino al ruolo di Pordenone come laboratorio di identità, innovazione e apertura internazionale.

Un saluto al sindaco, al presidente della Regione, al ministro Luca Ciriani, ai sindaci presenti e, attraverso loro, alle comunità che rappresentano. E un ringraziamento particolare al presidente di Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti, per il conferimento dell’onorificenza di Ambasciatore della Libertà e per le parole generose pronunciate nella motivazione.



Da qui ha preso le mosse l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chiamato a concludere la 27ª edizione di Pordenonelegge.

Un’edizione che si è svolta nel pieno delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana e che, secondo Mattarella, trova proprio nella storia repubblicana una delle chiavi per comprendere il significato della festa del libro.



«Nella scelta del popolo italiano per un ordinamento che garantisce libertà e democrazia, crescita dei diritti, pace e progresso – ha ricordato il presidente – abbiamo il diritto di essere orgogliosi della strada percorsa». A segnare l’avvio della Repubblica fu la scheda elettorale, «l’arma disarmata» con cui gli italiani affrontarono il passaggio dalla dittatura alla democrazia.

In questo percorso, ha sottolineato Mattarella, il dialogo tra le culture e il confronto delle idee sono motori della storia. Ed è proprio in questo solco che si colloca Pordenonelegge, «festa del libro e della libertà», a partire dalla lettura intesa come esercizio di conoscenza e quindi di libertà.



La manifestazione pordenonese, ha osservato il presidente, ha saputo riconoscere «i caratteri propri della promozione della libertà di pensiero delle persone». Un principio che trova un riferimento anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela il diritto di esprimere, ricevere e comunicare informazioni e idee senza ingerenze pubbliche e senza limiti di frontiera.

«Cultura e libertà non si fermano ai confini», ha scandito Mattarella.

E proprio Pordenone si prepara a vivere un nuovo passaggio importante: il 2027 sarà l’anno in cui la città sarà Capitale italiana della cultura, un riconoscimento che, nelle parole del presidente, potrà poggiare sull’esperienza costruita in decenni di iniziative culturali.

Il valore del dissenso

Uno dei passaggi centrali del discorso ha riguardato il tema del dissenso. Mattarella ha ricordato i cinquant’anni trascorsi dalla Biennale di Venezia del 1977, dedicata al dissenso culturale, sottolineando come quella scelta richiami ancora oggi «la libertà di espressione, di manifestazione del pensiero e il valore del dissenso».



Sono le garanzie dell’articolo 21 della Costituzione, ha ricordato il presidente, e spetta alla Repubblica contribuire affinché questi diritti siano riconosciuti a tutte le persone e a tutti i popoli.

Mattarella ha quindi richiamato l’articolo 10 della Costituzione e la tradizione italiana dell’accoglienza verso dissidenti ed esuli: da quelli provenienti dai Paesi dell’Est europeo agli esuli dell’Argentina e del Cile durante le dittature militari.

Un riferimento particolarmente significativo, nel contesto di Pordenonelegge, è stato quello alla Biennale del dissenso di Pordenone, esperienza che il presidente ha collegato al dibattito contemporaneo sulla democrazia e sulla libertà.

«Può accadere – ha osservato – che il diverso pensare appaia come un fastidioso comportamento da comprimere o addirittura da espungere», perché difforme rispetto a un presunto comune sentire. E qui Mattarella ha evocato Alessandro Manzoni e una delle sue celebri riflessioni nei Promessi sposi: «Il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune».



Il pensiero unico, ha proseguito il presidente, può diventare uno strumento di oppressione, mentre la dialettica tra voci libere, compresa quella del dissenso, rimane preziosa.

«Il diritto a esprimere opinioni è argine all’arbitrio e motore di rinnovamento».

Dai libri clandestini alla libertà

La riflessione si è poi allargata alla capacità della cultura di incidere sui cambiamenti politici e sociali.

Mattarella ha ricordato come, nei Paesi dell’Europa orientale sottoposti all’influenza sovietica, il percorso verso la libertà e la piena agibilità democratica sia stato lungo e difficile, ma abbia visto nella cultura uno dei suoi elementi centrali.

Libri, musica, arti figurative e letteratura contribuirono a mantenere viva la libertà di pensiero anche sotto le dittature. Le opere circolavano talvolta clandestinamente, prodotte artigianalmente e sottratte alla censura.

Il presidente ha ricordato Boris Pasternak, autore del Dottor Živago, e Aleksandr Solženicyn, perseguitati dal regime sovietico e insigniti del Nobel per la letteratura. Ha citato poi Andrej Sacharov, scienziato e dissidente, Nobel per la pace e simbolo della battaglia per i diritti umani.

A lui è intitolato il Premio Sacharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero, assegnato nel corso degli anni a persone e organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti fondamentali. Il primo destinatario fu Nelson Mandela.

Ma la cultura, ha ricordato Mattarella, ha rappresentato una diga contro la censura anche in altre parti del mondo: in Argentina, durante la dittatura militare, con figure come lo scrittore e giornalista Rodolfo Walsh; in Cile, con intellettuali e oppositori perseguitati dal regime di Augusto Pinochet.

E insieme alla cultura si è manifestato il coraggio civile delle società: dalle Madres de Plaza de Mayo alla mobilitazione di tanti cittadini contro le dittature.

La libertà delle donne

La difesa dei diritti, ha sottolineato Mattarella, non appartiene soltanto alla storia del Novecento. È una battaglia ancora attuale.

Il presidente ha richiamato in particolare la condizione femminile in Paesi come Afghanistan e Iran e le proteste contro quella che viene definita «apartheid di genere».

Ha ricordato figure come Mahsa Amini, la giovane iraniana la cui morte nel 2022 diede impulso al movimento Donna, Vita, Libertà, e Narges Mohammadi, Nobel per la pace per la sua lotta contro l’oppressione delle donne in Iran e per i diritti umani.

Sono vicende che, secondo Mattarella, mostrano come la battaglia per i diritti sia tutt’altro che conclusa e come, persino nei momenti più bui della storia, continui a sopravvivere «il germe della libertà di pensiero e il valore delle persone».

Cultura come ponte verso il futuro

Il presidente ha quindi guardato alla storia europea per sottolineare come anche situazioni apparentemente immobili possano cambiare. Ha ricordato il passaggio dalla repressione seguita all’invasione della Cecoslovacchia nel 1968 alla Conferenza di Helsinki del 1975, nella quale furono assunti impegni anche sulla libera circolazione delle persone, delle idee e delle informazioni e sulla diffusione di libri, giornali e attività culturali.

Da qui l’invito a guardare alla cultura non come semplice patrimonio del passato, ma come strumento per costruire il futuro.



«Cultura senza frontiere, dunque: libertà», ha sintetizzato Mattarella, indicando questi valori come pilastri di un’esperienza dal significato universale.

Non è casuale, ha aggiunto, che questa edizione di Pordenonelegge abbia riaffermato la propria vocazione internazionale e si sia conclusa a Pordenone alla vigilia del cinquantesimo anniversario della Carta 77, il documento che, richiamandosi anche all’Atto finale di Helsinki, rivendicava il rispetto delle libertà e dei diritti umani nella Cecoslovacchia comunista.

Il «Laboratorio Pordenone»

Nell’ultima parte del suo intervento Mattarella ha riportato lo sguardo sul Friuli Venezia Giulia e sulla sua tradizione culturale.

Una terra, ha sottolineato, ricca di scrittori e intellettuali che hanno animato il dibattito delle idee: da Ippolito Nievo a Pier Paolo Pasolini, dai poeti agli autori che hanno raccontato l’anima più profonda del territorio e della civiltà contadina.

L’identità di un territorio, ha osservato il presidente, non è in contrasto con l’apertura verso altre culture. Lo dimostra anche l’esperienza di Gorizia e Nova Gorica, protagoniste nel 2025 della prima Capitale europea della cultura transfrontaliera.

La cultura è dunque «espressione dei territori», ma anche capacità di aprirsi al mondo. Ed è, nello stesso tempo, «infrastruttura civile».

Mattarella ha richiamato la cultura materiale del territorio: la tradizione dei campi, l’artigianato, l’industria, l’innovazione, l’etica del lavoro. Ha rivolto un saluto particolare ai lavoratori di Electrolux, impegnati nelle vertenze che riguardano lo stabilimento.

Infine, il riferimento a un’espressione che sembra sintetizzare l’intero discorso: «Laboratorio Pordenone».

«Quel mix di identità, tradizione e futuro – ha concluso Mattarella – di cui anche questa manifestazione è esempio».

Un laboratorio come luogo di lavoro, sperimentazione ed esperienza del futuro. È questa, nelle parole del presidente della Repubblica, l’immagine con cui Pordenone e il Friuli Venezia Giulia si presentano alla Repubblica: una realtà capace di custodire la propria identità senza chiudersi, di valorizzare la propria storia guardando al futuro e di fare della cultura uno spazio concreto di libertà.

Fotocronaca con il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente della Fondazione Pordenonelegge Michelangelo Agrusti, il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga,il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e Il Volo, che ha arricchito la serata con uno splendido concerto.