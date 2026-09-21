Consegnato Premio Crédit Agricole a Eshkol Nevo a Pordenonelegge

PORDENONE – Consegnato il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo allo scrittore israeliano Eshkol Nevo da parte del vicedirettore generale di Crédit Agricole Italia, Vittorio Ratto, avvenuta al Teatro Verdi di Pordenone nell’ambito della 27esima edizione di Pordenonelegge.

«Il Premio – spiegano le motivazioni del riconoscimento giunto quest’anno alla XIX edizione – è stato conferito allo scrittore Eshkol Nevo «per aver saputo trasformare la grande storia in esperienza intima, mostrando come gli eventi collettivi più drammatici e le fratture del nostro tempo si riflettano nelle vite quotidiane, negli affetti, nei desideri e nelle paure delle persone comuni. Nei suoi romanzi, Israele non è mai soltanto uno sfondo geografico o politico, ma un laboratorio umano attraversato da conflitti, speranze e domande universali. Attraverso amicizie, amori, famiglie e separazioni, Nevo racconta una società segnata dalla storia, ma ancora capace di immaginare il futuro. Con uno stile limpido e profondamente empatico, ha dato voce alla complessità delle identità contemporanee, mostrando come dietro ogni vicenda privata si nascondano le grandi questioni della convivenza, della memoria e dell’appartenenza. In un tempo in cui il rischio è ridurre la storia a slogan e contrapposizioni, l’opera di Eshkol Nevo ci ricorda che il romanzo resta uno dei luoghi privilegiati in cui esercitare comprensione, dubbio e ascolto dell’altro, restituendo alla letteratura la sua più preziosa funzione civile».

Il Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo è stato conferito dal 2008 ad oggi ad Arturo Peréz-Reverte, Abraham Yehoshua, Art Spiegelman, Alessandro Baricco, Ian McEwan, Martin Amis, Umberto Eco, Emmanuel Carrère, Javier Cercas, Wole Soyinka, Robert Harris, Svetlana Aleksievič, Olga Tokarczuk, Fernando Aramburu, Jhumpa Lahiri, Annie Ernaux, Azar Nafisi e nel 2025 a Ildefonso Falcones.