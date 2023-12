Siglata la convenzione tra PAFF! e Centro Studi Pasolini

PORDENONE – In un’ottica di collaborazione tra eccellenze culturali del territorio, si sono poste le basi per una convenzione tra il PAFF! International Museum of Comic Art e il Centro Studi Pasolini di Casarsa.

L’obiettivo è principalmente quello di fare sistema tra istituzioni, in un’opera di contaminazione che vede assieme il fumetto, il cinema e la letteratura, aumentando così l’offerta culturale, artistica e di promozione turistica attraverso un lavoro congiunto che prenderà avvio già a partire dal 2024.

“Questa importante convenzione tra Centro Studi Pasolini e PAFF! – ha affermato il presidente del Palazzo del Fumetto, Marco Dabbà – si concretizza nell’organizzazione sinergica di mostre, incontri e scambi culturali: contenuti di grande valore da presentare alternativamente nelle due sedi”.

“Queste due realtà culturali – ha dichiarato la presidente dell’istituto casarsese, Flavia Leonarduzzi – uniranno le proprie esperienze consolidate e la rete di rapporti costruiti nel tempo, per presentare nuove ed inedite proposte arricchendo in tal modo il già vivace quadro artistico-culturale del nostro territorio”.

Il PAFF! è l’innovativo contenitore culturale nato nel 2018 che usa lo strumento divulgativo del fumetto per coniugare cultura, formazione, educazione, didattica, ricerca e intrattenimento. In questi anni ha accolto un elenco ricco e qualificato di artisti del fumetto: Manara, Moebius, Marvel e DC Comics, Milton Caniff, Cavazzano, Guarnido, Tony Wolf, Will Eisner, The Aardman Studios. A marzo 2023 ha completato la sua corposa offerta con l’inaugurazione dell’esposizione permanente.

Il Centro Studi Pasolini di Casarsa è impegnato in un’intensa programmazione declinata in diverse attività, che hanno come obiettivo primario lo studio, la divulgazione e la valorizzazione della figura e dell’opera di Pasolini, con particolare riferimento al periodo friulano, fondamentale per la sua formazione umana e artistica. Diverse sono inoltre le iniziative che promuove in collaborazione con enti, istituzioni sia a livello territoriale che nazionale.

Sede del Centro è Casa Colussi di Casarsa che nel 2022, anno del Centenario di Pasolini, è stata inaugurata nel suo nuovo allestimento di taglio museale con documenti originali ed una pinacoteca che raccoglie disegni e dipinti di mano pasoliniana.

Questa importante sinergia si è dimostrata concreta già nell’incontro avvenuto al PAFF! mercoledì mattina tra la presidente del Centro Studi Leonarduzzi e il direttivo del Palazzo del Fumetto con il presidente Dabbà e i consiglieri Emanuele Barison e Silvia Moras, durante il quale sono state gettate le fondamenta per un lungo e proficuo lavoro comune.