Sociale, attivo il piano freddo del Comune

PORDENONE – Come ogni anno, durante la stagione invernale, l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone predispone -in collaborazione con Asfo e le associazioni del Terzo Settore- il piano Emergenza Freddo, pronto ad attivarsi in caso di nevicate o temperature massime sotto le zero termico per tre giorni consecutivi.

«Quello che chiamiamo di consuetudine il piano Emergenza Freddo – specifica l’assessore Guglielmina Cucci – si traduce in concreto in una attenzione specifica alle categorie più fragili come anziani e bambini, in un periodo dell’anno in cui possono essere più vulnerabili. Con questo intervento, vengono anche forniti consigli e suggerimenti per affrontare al meglio i disagi causati da temperature particolarmente rigide, in ottica preventiva.

Un’azione che vede ogni anno scendere in campo le associazioni locali di volontariato, che si mettono a disposizione per piccole necessità come il trasporto, spesa, farmacia e soccorso alimentare, assumendo nel contempo una importante funzione a contrasto della solitudine.

L’isolamento sociale e lo sfaldarsi delle reti familiari contribuiscono infatti ad acuire le problematiche e soprattutto le capacità di affrontarle e gestirle. Ecco che lo slogan dell’iniziativa “Insieme fa meno freddo” rimanda esplicitamente alla capacità di lavorare in rete e operare efficacemente con azioni di prossimità, nell’ambito di un welfare di comunità».

In caso di necessità i Servizi Sociali sono disponibili al numero telefonico 0434 392711 dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle 16:00 e il venerdì dalle ore 8:00 alle 14:00, mentre il Comando di Polizia Locale risponde al numero 0434 392811 tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 20:00. Gli enti del Terzo Settore forniscono diverse tipologie di aiuto come il trasporto di persone per visite mediche, la spesa e il soccorso alimentare, gli acquisti in farmacia.

È possibile chiamare l’Aifa al numero 327 7823159 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00; l’Auser Fabiano Grizzo al numero 380 4744483 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00; la Croce Rossa Italiana il sabato e la domenica dalle ore 18:00 alle 21:00 al numero 335 1919347; l’Associazione San Valentino (che sabato darà vita all’iniziativa “Il panettone a casa tua”) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 ai numeri 347 1997056 e 349 6300486.

Infine si può contattare la Caritas Diocesana dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 al numero 0434 546811, oppure rivolgersi direttamente alle Caritas Parrocchiali.