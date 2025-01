Soroptimist Pordenone, Stefania Garofalo nuova presidente

PORDENONE – Stefania Garofalo, pordenonese, è la nuova presidente del Soroptimist club di Pordenone: succede a Fiorenza Poletto, che lo ha guidato per due anni.

La cerimonia del passaggio di consegne ha avuto luogo ieri sera, 21 gennaio, nella sala convegni dell’hotel Moderno di Pordenone, presenti numerosi ospiti, fra i quali la vice presidente del Soroptimist nazionale Cristina Greggio, il questore di Pordenone Giuseppe Solimene, l’assessora comunale Morena Cristofori in rappresentanza del sindaco reggente Alberto Parigi, presidenti di vari club cittadini e associazioni (Fidapa, Lions, Rotary, Inner Wheel, Fondazione Pia Baschiera Tallon) le socie del club (fra le quali le fondatrici Paola Boranga e Cecilia Bottos) e presidenti di Soroptimist club friulani e del Veneto, tanta gente che ha voluto festeggiare Garofalo e augurarle il meglio per l’impegno che l’aspetta nei prossimi di anni (2025 e 2026) nel ruolo di 25ma presidente del Soroptimist cittadino, che vedrà nel ruolo di segretaria Ilaria Raffin.

Sposata, madre di due figli, studi in Scienze internazionali e diplomatiche a Gorizia, master in Europrogettazione a Bologna, per il Servizio per le imprese della Regione Fvg si occupa di ricerca e selezione del personale, organizzazione di “Recruiting days” ed eventi, fiere e percorsi di formazione professionale su commessa aziendale; di consulenza su incentivi alle imprese per l’inserimento al lavoro e attivazione di tirocini in Italia e all’estero. Nelle scuole, orienta i giovani a prendere decisioni consapevoli sulle scelte di carriera. Dal 2006 è anche Consulente Eures (European Employment Services) e dal 2015 EuresTraining Expert. Dal 2017 è socia del Soroptimist pordenonese, per cui fra l’altro è stata consigliera.

Grata per l’incarico che affronterà con grande senso di responsabilità, facendo squadra, guardando al futuro ma valorizzando la storia e l’identità del club, Garofalo ha reso omaggio in particolare alla past president Fiorenza Poletto (e alla segretaria uscente Fulvia Mellina).

Poletto ha presentato il bilancio dell’intensa e appassionata attività portata a termine durante il suo mandato, finalizzata alla valorizzazione delle competenze delle donne e all’affermazione dei loro diritti, all’istruzione di qualità e alla solidarietà, un impegno che ha avuto e ha ricadute concrete: dalle “Stanze tutte per sé” allestite in Questura e nella Caserma dei Carabinieri di Azzano Decimo per l’audizione delle vittime di violenza agli innumerevoli progetti rivolti alle giovani donne e alla loro autonomia e competenza: educazione finanziaria, discipline Stem, progetti Nerd, il sostegno a numerose iniziative solidali, la creazione di gruppi di lavoro e dei book club, le lezioni di gepolitica, fino ai tanti eventi organizzati per celebrare il 50mo anniversario del club pordenonese nel 2023.