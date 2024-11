Successo del mercato cittadino: le bancarelle rimarranno in “modalità mista”

PORDENONE – Visto il successo che il mercato di Pordenone riscuote tra le centinaia e centinaia di cittadini che si riversano in centro città soprattutto di sabato mattina, l’Amministrazione comunale ha deciso di mandare in soffitta l’idea di distribuire le bancarelle secondo poli alimentari e aree merceologiche, confermando piuttosto la formula con la quale si presenta attualmente.

​

Il mercato quindi rimarrà com’è con “modalità mista”, fermo restando che – a seguito di un nuovo bando indetto nella tarda primavera del 2025 – sarà messa in atto una nuova distribuzione degli stalli.

Le bancarelle di viale Martelli, infatti, saranno collocate su altre vie limitrofe e questa sarà l’unica modifica in fatto di dislocazione: il resto del mercato continuerà a svilupparsi lungo viale Cossetti, piazza Risorgimento, piazza XX Settembre e via Mazzini.

​«Il mercato cittadino piace e funziona così com’è – afferma l’assessore al commercio Elena Ceolin – Rappresenta un evento atteso, apprezzato e molto frequentato dai cittadini e da tutti coloro che giungono in città per una passeggiata tra le sue bancarelle. L’Amministrazione, oltre a conservarne la modalità mista, che si dimostra molto più attrattiva, si impegnerà a garantire il passaggio su vie come viale Cossetti o piazza Risorgimento, che da esso hanno sicuramente tratto beneficio.

Inoltre studierà in maniera approfondita la piantina del mercato affinché i residenti di vicolo delle Acque, Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi possano transitare e accedere alle proprie abitazioni agevolmente anche grazie ad una soluzione sperimentale. Occupandomi personalmente del mercato da quasi due anni – conclude l’assessore Ceolin – desidero ringraziare i cittadini del centro, i commercianti, gli operatori del mercato, i rappresentanti di via, le sigle sindacali e il segretario comunale per la loro completa collaborazione».

​

«Attualmente il mercato funziona e risulta attrattivo – afferma il vicesindaco reggente Alberto Parigi. Da parte nostra cercheremo sempre di fare in modo che il mercato sia il più possibile aderente alle esigenze dei nostri cittadini. Ringrazio quindi l’assessore Ceolin per l’impegno che mette a favore del mercato dal gennaio 2023».