Suggestioni di Natale: musica e auguri del Circolo della Cultura e delle Arti

PORDENONE – Il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone invita la cittadinanza a un appuntamento speciale per entrare nel clima delle feste: mercoledì 17 dicembre alle ore 18.00, nell’incantevole cornice dell’Ex Convento di San Francesco in Piazza della Motta, si terrà il concerto “Suggestioni di Natale”, seguito da un brindisi augurale aperto al pubblico. Protagonista della serata sarà la Scuola di Musica “Città di Cordenons” con l’Ensemble Armonia, che proporrà un programma pensato per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale tra atmosfere intime e luminose del periodo natalizio. A esibirsi saranno: Monica Falconio, mezzosoprano; Vittoria Marsibilio, violino; Federica Fioret, pianoforte

Un trio raffinato, capace di fondere voci e strumenti in un insieme armonico che saprà emozionare gli appassionati di musica e chi desidera ritagliarsi un momento di bellezza nel cuore dell’inverno. L’iniziativa è organizzata dal Circolo della Cultura e delle Arti APS di Pordenone, con il patrocinio del Comune di Pordenone, nell’ambito delle attività promosse per Pordenone Capitale della Cultura 2027 e per il cartellone “Natale a Pordenone”. L’ingresso è libero, ma si consiglia la prenotazione. Per informazioni e adesioni: Tel./WhatsApp: 351 8302661; Email: [email protected]

Un’occasione per vivere insieme la magia del Natale attraverso la musica e condividere un brindisi di auguri nella suggestiva atmosfera dell’Ex Convento di San Francesco.

