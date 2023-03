Tennistavolo: bronzo per Giada Rossi agli “open a Platja D’Oro”

Zoppola – Medaglia di bronzo, per il tennistavolo in Spagna al torneo di Platja d’Oro, per Giada Rossi. Una semifinale molto combattuta contro la brasiliana Fraga, alla quale si è arresa per 3-2 solo al quinto set perso 11-9. Considerando che l’atleta del gruppo sportivo paralimpico della difesa era l’unica di classe due a gareggiare contro avversarie di classe tre superiore, tra queste la prima partita contro la compagna di nazionale Ragazzini (n. 6 al mondo), vincitore poi del torneo, sotto i primi due set la friulana inizia la sua rimonta che le permettono di aggiudicarsi i tre set successivi. Poi vittoria veloce con la brasiliana Amaral e ancora una maratona vinta3-2contro un atleta indiana. Ora rientro veloce già per sabato a Lignano per preparare il torneo che inizia mercoledì prossimo.

G.p.