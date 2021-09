Trovato escursionista disperso tra Andreis e Montereale Valcellina

PORDENONE – I Vigili del Fuoco di Pordenone coadiuvati dalla squadra Speleo Alpino Fluviale (SAF) di Pordenone, Udine e Trieste e dagli Operatori TAS, specializzati in topografia applicata al soccorso, sono stati impegnati nelle ricerche di un escursionista disperso dal pomeriggio di ieri, 11 settembre, sui pendii del Monte Fara tra Andreis e Montereale-Valcellina.

Il disperso, che perdeva la traccia scendendo dalla vetta lungo il sentiero 983, chiedeva aiuto tramite il NUE-112, dando indicazioni approssimative sulla sua posizione. Le squadre, iniziavano l’attività di ricerca primaria nella serata di ieri, anche con il supporto della fotoelettrica. I primi tentativi sono risultati vani e si decideva di riprendere le ricerche alle prime luci dell’alba.

Questa mattina, domenica 12 settembre, le squadre VF unitamente ai volontari del CNSAS, coadiuvati dall’elicottero della Protezione Civile, venivano portate in quota con numerose rotazioni. Nel frattempo altre squadre VF battevano le strade forestali della zona con mezzi fuoristrada e proprio una di queste, alle 8:10, trovava il disperso nei pressi di Malga Fara, infreddolito ma in buone condizioni, che aveva raggiunto autonomamente rimettendosi in cammino con le prime luci del giorno.

L’intervento si è concluso alle ore 08.30. Impegnati 20 Vigili del Fuoco intervenuti con 8 automezzi. Sul posto i Carabinieri di Montereale Valcellina.